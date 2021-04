El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que Colombia le facilita el camino a Estados Unidos para «atacar» al país y aseguró que, de haber una guerra, se llevaría a cabo en territorio colombiano.

El político se refirió al conflicto armado que ocurre desde el pasado 21 de marzo entre las Fuerzas Armadas venezolanas con disidencias de las FARC en el estado de Apure, y culpó del hecho al Gobierno de Iván Duque por haber «abandonado» sus fronteras.

“¿Los mercenarios de dónde vienen? De Colombia. ¿Los vendepatrias periodistas de dónde vienen? Pasan de Colombia pa’cá”, aseveró en su programa de televisión ‘Con el Mazo Dando’, palabras al parecer relacionadas con la retención de dos reporteros y dos activistas en el país, que cubrían lo que ocurre.

Asimismo, sostuvo que «Colombia se declaró, internamente pues, que ellos van a tratar de servirle la mesa al imperialismo norteamericano para atacar a Venezuela. Se van a equivocar porque si nosotros tenemos una guerra, perdónenme compañeros colombianos que no tienen nada que ver en esto, con Colombia, se lo vamos a hacer en su territorio, no será en territorio venezolano, se lo vamos a hacer en su territorio. No crean que eso va a ser así tan sencillo. No, no”.

“Ellos cometen un error de cálculo, creer que la guerra va a ser en territorio venezolano. Pónganse a creer que va a ser así. Nosotros vamos a defender nuestro territorio, pero la guerra se las vamos a hacer en el territorio de ustedes”, agregó.

«Colombia quiere exportar su guerra», agregó Cabello, quien consideró como «sospechoso» que Estados Unidos no se haya pronunciado al respecto.

«Detrás de todos esos planes y manipulaciones ahí está el imperialismo norteamericano. Desde aquí nos limitaremos a defender nuestra soberanía», sostuvo.

El también diputado reiteró que la Fuerza Armada venezolana va a combatir a todos los grupos irregulares que ingresen a Venezuela y prometió que no quedará «impune» la muerte de los ocho militares que han caído en estos enfrentamientos, reseña la información de Caracol noticias.

«¿Va a haber escaramuzas? Sí, pero los vamos a vencer y los vamos a encontrar. No quedará impune la muerte de nuestros compañeros», indicó.

Cactus24/08-04-2021