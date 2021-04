La venezolana Rossana Delgado de 37 años de edad quien trabaja como taxista en Uver, fue reportada desaparecida en Atlanta, Georgia, el pasado viernes 16 cuando no regresó a su casa y dijo a su esposo que llevaba a una joven al Ross de Plaza Fiesta para hacer unas compras.

Según un reporte publicado por Noticias Univisión Atlanta, Yhony Castro, esposo de la desaparecida, la última ubicación antes de que apagaran el teléfono de su esposa se registra en una casa en Decatur y aseguró que se movilizó hasta allá pero no pudo hacer nada por derecho a respetar la propiedad privada.

Encuentran mascarilla ensangrentada en la última ubicación de la desaparecida

Castro dijo a Noticias Univisión Atlanta que donde apagaron el teléfono encontraron una mascarilla llena de sangre la cual aunque no lo expresó en sus declaraciones puede estar relacionada a la desaparición de su esposa y madre de sus hijos.

Asimismo, Castro dijo que cuando fue al lugar que registró el GPS de la última ubicación de su esposa, después de que ella iría a la tienda Ross, no logró conseguir el teléfono ni alguna información que lo lleve a dar con el paradero de su esposa. “Hemos hecho todo lo humanamente posible para conseguir a mi esposa”, expresó con desesperación el esposo de la desaparecida.

“Cuando me dijo que si ya iba para la casa que había dejado mi comida hecha, y me dijo que terminaba aquí y se iba a mi casa, yo regresé a la casa y no llamó más y el teléfono estaba apagado todo el tiempo”, indicó Castro quien se encuentra desesperado sin saber qué más hacer para encontrar con su esposa.

El hombre no sabía que esa llamada sería, hasta el momento, la última que sostendría con su esposa: “Yo llegué a mi casa todo normal, estuve con mis hijos ahí, pasaron alrededor de dos horas, y se me hizo raro que mi esposa no había llegado, traté de comunicarme con ella, y ella no apareció más”.

El esposo de Rossana Delgado recalcó que ella no es una mujer que acostumbra a dejar su casa sin avisar y además aclaró que no había motivos para hacerlo. “Hasta este momento la policía me dice que si peleó conmigo y se fue, les digo que no, que si ella hubiera peleado conmigo se va y ya, solamente me dice me voy, pero ella no apaga su teléfono, no va a perder contacto con sus hijos y su familia”.

El esposo de Rossana aseguró que ni sus mejores amigos han hablado con ella: “Hasta el momento ni sus mejores amigos tienen noticias de ella, ella no se comunicó nunca con nadie, ni con sus hijos, que son lo que más aprecia, ella no ha tenido ningún tipo de comunicación. Mi esposa no se va a desaparecer así”.

El marido de Rossana Delgado aseguró que la desaparición de su esposa “está muy rara”. “Hay muchas cosas que no entendemos y todo está muy raro. Yo he hecho lo humanamente posible, hemos investigado todo lo que hemos podido, ya le di a la policía todas las ubicaciones, le di el video donde aparece con la muchacha que andaba, pero a mí no me han llamado, ni me han dicho nada”.

El hombre aseguró que ante el poco interés que ha mostrado la autoridad por la desaparición de su esposa Rossana Delgado, se siente muy impotente: “Te sientes impotente de saber que estás en un país donde todo funciona y donde la policía está altamente calificada para estas cosas, pero yo siento que no me están ayudando”.

CACTUS24 22-04-21