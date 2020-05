Después de 10 años de matrimonio, la pareja de actores formada por Megan Fox y por Brian Austin Green se separan. Así lo ha dado a conocer el propio Green en uno de los episodios de su podcast. La pareja tiene tres hijos en común, Noah Shannon, de siete años; Bodhi Ransom, de seis; y Journey River, de tres.

“Hemos tenido una relación maravillosa, siempre la querré y sé que ella siempre me querrá”, ha explicado Green en el programa, que ha dado a conocer que la separación no ha tenido que ver con infidelidades por ninguna de las dos partes. Al parecer, la cuestión se decidió a finales de año, cuando decidieron emprender caminos por separado “y ver cómo es la vida”. “Ha sido un gran cambio para ambos”, relata.

Green hizo referencia a las fotos de Fox que aparecieron con Machine Gun Kelly durante el fin de semana, revelando que desde finales de 2019 la pareja “realmente ha estado tratando de separarse”.

“Siempre la amaré”, dijo el ex alumno de Beverly Hills, 90210. “Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a la familia, lo que hemos construido es realmente genial y realmente especial”.

“Apesta cuando la vida cambia y algo a lo que estás acostumbrado, que has estado haciendo durante 15 años, tratas de no deshacerte pero cambias. Hay un aspecto desconocido … Hay un agujero en mi estómago … Realmente no quiero que Megan y yo estemos en desacuerdo … Ella ha sido mi mejor amiga durante 15 años y no quiero perder eso “.

Green también explicó que la pareja seguirá tomando vacaciones como familia y “realmente se enfocarán en los niños”.

Cactus24/19-05-2020