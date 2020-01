Boxeador se desploma luego de vencer a su rival por nocaut 

Rincon derribó tres veces a su contrincante en menos de tres minutos, llevando así al réferi de la pelea a darla por terminada. Algunos segundos después de ser anunciado como ganador, el norteamericano se acercó a su esquina y colapsó tras sufrir un convulsión en pleno cuadrilátero, según informa el portal BoxingScene.

El personal médico de la arena Alamodome de San Antonio (Texas) se apresuró a asistir al púgil, quien recobró el conocimiento y logró ponerse de pie de nuevo. Finalmente fue trasladado a un hospital, según reseñó RT noticias.

Crazy to see the winner of a Fight George Rincon win by 1st round Stoppage in the first fight tonight on Dazn but then Barely made it back to his corner before he collapsed and had a seizure. I Hope Hes ok anyone got an update on why? #dazn #boxing pic.twitter.com/yR4Cn2TBlX

— Chris Deep (@Xdeep13) January 12, 2020