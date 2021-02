Durante la pelea celebrada en un club privado, el púgil Muhammad Aslam Khan quedó inconsciente luego de recibir un fuerte golpe de izquierda en el cuarto asalto por parte de su oponente, Wali Khan Tareen. En las imágenes del evento difundidas en redes sociales se puede ver como Aslam se desploma sobre la lona.

Pakistan: Boxer Aslam Khan dies after knockout blow. In an unfortunate incident, professional boxer Aslam Khan passed away in Karachi after being knocked out in a fight. pic.twitter.com/y6cOSSFBOA

