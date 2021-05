En el último episodio, Sánchez lanzó a su rival un gancho de derecha que apenas pasó por detrás de su oreja y su hombro. Sin embargo, Aguilera reclamó que había sido impactado en la nuca, golpe prohibido en el boxeo que puede provocar descalificación.

El estadounidense se recostó en las cuerdas y luego cayó a la lona mientras se sostenía el cuello en señal de dolor. El árbitro paró la lucha y acudió a los jueces para adelantar el veredicto, que dio como vencedor a Sánchez por decisión unánime. Entre tanto, Aguilera tuvo que enfrentarse al abucheo del público, que vio la repetición dl incidente en la pantalla grande del estadio. Las duras críticas por exagerar y fingir dolor no se hicieron esperar en redes sociales.

REPLAY 🎥🔴

Was this punch by Frank Sanchez behind the head? 🤔 pic.twitter.com/BTLafDijRN

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021