Borges pide réplica a The New York Times por decir que hay recuperación en Venezuela

El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, designado por Juan Guaidó, rechazó el artículo escrito por el impreso estadounidense The New York Times que insinúa una recuperación económica en Venezuela, a pesar de que según cifras del Banco Central de Venezuela, a fines de 2019 el país había sufrido 24 trimestres consecutivos de contracción económica.

“Enviamos el 3 de febrero una nota de réplica al NY Times por su artículo Venezuela’s Capital is Booming. Is This the End of the Revolution? Generalizaron una situación, sin tomar en cuenta que el 80% de venezolanos no tiene acceso a dólares y, por ende, sufre la crisis humanitaria de Maduro”, informó Borges a a través de su cuenta de Twitter.

El comisionado presidencial aclaró que “no puede haber recuperación económica y normalización cuando vivimos la mayor caída de producción petrolera, llevamos 24 trimestres consecutivos de contracción económica y tenemos la mayor inflación del mundo”.

“El país solo podrá avanzar cuando salga Nicolás Maduro del poder”, afirmó.

En la carta enviada al impreso, Borges les informó que “bajo la dictadura de Nicolás Maduro, el Producto Interno Bruto se contrajo en un 60% y la producción de petróleo cayó a 700.000 barriles en comparación con 2.5 millones en 2013”.

En este sentido, les dio a conocer que “el Fondo Monetario Internacional proyecta que en 2020, Venezuela verá la mayor contracción, inflación y desempleo del mundo”.

En cuanto a la dolarización que está experimentando el país, el titular de la oficina de Relaciones Exteriores del gobierno dirigido por Guaidó, indicó que se trata de “un fenómeno en gran parte debido a actividades ilegales como el tráfico de drogas y la minería ilegal, solo beneficia al alrededor del 20% de la población que tiene acceso a divisas. La gran mayoría de los ciudadanos ganan su salario en Bolívares y no pueden pagar los bienes importados”.

Cactus24 (11-02-2020)