Borges: “El drama del venezolano no es ideológico sino humano”

El diputado y comisionado de Guaidó para las relaciones exteriores, Julio Borges, aseveró la este miércoles 30 de septiembre, que el informe presentado por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ha dejado claro que el drama del venezolano no es ideológico sino humano.

“El informe de la FFM ha dejado claro que el drama venezolano no es ideológico, sino humano. No hay dictadores de derecha o de izquierda, hay dictadores, no hay torturas buenas o malas, hay torturas”, dijo.

En ese sentido, afirmó que llegó el momento de “que pongamos la dignidad humana por encima de cualquier agenda”, publicó en su cuenta en Twitter, al hacer referencia a su intervención en el Consejo Permanente de la OEA.

El informe de la FFM ha dejado claro que el drama venezolano no es ideológico, sino humano. No hay dictadores de derecha o de izquierda, hay dictadores, no hay torturas buenas o malas, hay torturas. Es momento de que pongamos la dignidad humana por encima de cualquier agenda. pic.twitter.com/1UfVxM5N3x — Julio Borges (@JulioBorges) September 30, 2020

Cactus24/30-09-2020