Bob Dylan anuncia el lanzamiento en junio de su primer disco con temas inéditos desde 2012

Bob Dylan anunció este viernes que el próximo 19 de junio publicará un nuevo disco, Rough and Rowdy Ways, que será su primer álbum con canciones inéditas desde Tempest (2012).

Dylan aprovechó la noticia para desvelar un nuevo tema con aroma de blues titulado «False Prophet».

«Otro día que no termina, otro barco que se va, otro día de ira, amargura y duda», lamenta en los primeros versos de esta nueva canción.

«False Prophet» es el tercer tema nuevo que presenta Dylan en el último mes y medio, y llega después de «Murder Most Foul», una canción de casi 17 minutos que repasaba gran parte de la historia de EE.UU. en el siglo XX; y de «I Contain Multitudes», que tomaba su título de un famoso verso del poema «Song of Myself» de Walt Whitman.

Aunque no está confirmado oficialmente, se presupone que tanto «Murder Most Foul» como «I Contain Multitudes» formarán parte de este nuevo álbum de Dylan.

En el servicio de «streaming» Apple Music aparece, en vista previa, Rough and Rowdy Ways como un trabajo que tendrá diez canciones y donde aparecen los tres temas recientemente desvelados.

La web oficial de Dylan indicó que Rough and Rowdy Ways estará disponible como doble disco y como doble vinilo.

Su último álbum de estudio en el mercado hasta la fecha, el número 38 de su carrera, llevó por nombre Triplicate (2017) y en él versionaba clásicos del cancionero americano, lo que se ha convertido en una constante en estos años.