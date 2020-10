Blanca Alarcón nació en Boyacá, Colombia y hasta el día en que le diagnosticaron cáncer vivía una vida como ella misma dice “fresca”, es decir, sin tomar en cuenta detalles importantes o mínimos en materia de prevención.

Pero esto cambió radicalmente el día en que le diagnosticaron cáncer metastásico en los ganglios linfáticos y en la sangre, porque significó un cambio radical en todo su esquema de vida que la llevó finalmente a publicar un libro: “Vencí una metástasis” y a utilizar sus redes sociales como unas ventanitas de ayuda a todo aquel que necesitase una palabra de aliento o más aún un tratamiento pro vida.

Hasta la fecha ya son más de 80.000 seguidores con los que comparte los cambios que implementó en su estilo de vida, nutricionales y emocionales y que, asegura, la mantienen libre de cáncer y sana desde hace ya cuatro años.

«Fueron 10 años de lucha contra esta enfermedad y la palabra metástasis ya no significa muerte», explica.

Alarcón confiesa a Venezolanos Que Inspiran de Cactus24 Noticias que durante diez años luchó contra esta terrible enfermedad que en algunas ocasiones la hizo desfallecer. «No te voy a mentir, hubo momentos en los que quería tirar la toalla, no es fácil y una siente que no tiene deseos de vivir porque sentía que el tratamiento convencional ya no me hacía efecto», comenta.

En ese instante, la filósofa y profesional en Nutrición con maestría y doctorado de Atlantic International University (USA) se apropió de su curación, diseñando un plan nutricional que complementó con terapias alternativas y técnicas para controlar las emociones.

Alarcón investigó mucho sobre su enfermedad y logró practicar con éxito una serie de ejercicios que influyeron directamente en la apoptosis (muerte de células anormales). Un plan que funcionó y la sanó, reitera desde ya hace más de cuatro años.

Blanca insiste, era un cáncer terminal y por eso decidí que mi misión de vida, luego de haberme curado, es salvar vidas a través de una alimentación sana “eso sí, sin dejar de lado el tratamiento convencional que programan los médicos”.

Blanca Alarcón, les dice a las personas en el mundo que no deben perder la fe y que siempre deben estar en sintonía con los sentimientos positivos y una buena alimentación.

Blanca Alarcón Menjura nació en noviembre de 1963, en el municipio de Sutamarchán (Boyacá, Colombia). Fue docente y directora de un plantel educativo durante ocho años en su municipio natal. Estudió medicina alternativa y homeopática en la Sociedad Interamericana de Medicina Integrada.

Ha participado en más de cien congresos y seminarios sobre Medicina Biológica, Nutrición, Rejuvenecimiento y Terapias Alternativas. Fundó los Spa Vivir New Estética e IPS en Bogotá y actualmente es su Gerente General y nutricionista de los mismos.

Lleva más de una década investigando sobre la forma de prevenir, controlar y combatir el cáncer y demás enfermedades utilizando la nutrición como una valiosa herramienta de curación.

A esta especialista puedes ubicarla en sus redes sociales como @dra_blancaalarconmenjura

Cactus24 (23/10/2020).