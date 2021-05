Bhagavan Vásquez es un joven venezolano muy sencillo. El primer acercamiento con él, cara a cara, a pesar de que es virtual, nos deja esa sensación.

Poseedor de un gran carisma, de entrada nos da las gracias y enseguida nos explica por qué se inició en el complicado y a veces incomprendido campo de ser médium psíquico.

La realidad muestra que todos de alguna manera u otra siempre queremos saber más allá de la vida: la muerte, que aunque algunos evitamos hablar de ella es un encuentro inevitable tarde o temprano.

Bhagavan nos confiesa a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias que su don de comunicarse con los espíritus es natural.»Soy caraqueño, un joven normal y nací con la habilidad de poder ver y conversar con los espíritus». Aclara: No es algo improvisado.No fue que un día me desperté y me dije a mi mismo quiero ser médium. No, mis padres me llevaron a realizarme un estudio científico.

Vásquez recuerda ese episodio de cuando era muy niño y nos explica.»Mis padres me llevaron a un Instituto de Parapsicología donde les dijeron que «sí, el niño tiene habilidades de ver y escuchar espíritus y va a tener que aprender a vivir con eso y aprender a conectarse con estás energías».

-¿Cómo Bhagavan se da cuenta de estas habilidades?

___Yo apenas era un niño de 8 años de edad. En realidad fueron mis padres quienes se dieron cuenta de estas habilidades.¿Por qué? Cada vez que iban algunas visitas a nuestra casa yo les decía cosas sobre situaciones con sus familiares fallecidos y éstos se lo comentaban a mis padres.

Este simpático caraqueño dice que acudió a muchos psicopedagogos, psiquiatras,parapsicologos que quedaron impresionados y la receta fue la misma: debe aprender a vivir con eso. Y así fue, Bhagavan entendió su condición y nos afirma que no ha sido fácil «ya que algunas personas lo confunden con un brujo y no es así, mis padres son católicos, ellos no comulgan con esto pero los respetan. La realidad es que he tenido que explicar muchísimas veces que es un don para ayudar y para que las personas entiendan que en este mundo de las energías no estamos definitivamente solos», insiste.

«Ser médium psíquico es una habilidad certificada por los especialistas,no es algo improvisado. Lo heredamos de Europa» y reitera «tiene que ser certificado científicamente porque la persona que dice escuchar voces puede ser confundido con la esquizofrenia».

Bhagavan Vásquez tiene tres tipos de eventos: macro eventos (para 1.200 personas) los cuales viene realizando desde el año 2017 en Venezuela y otros países del mundo,eventos íntimos (para 50 personas) y las sesiones privadas.

En todas utiliza además el método del coaching «porque ayudo a las personas a salir efectivamente del duelo».

A Bhagavan puedes conocerlo en nuestra entrevista completa en mi canal @youtube Yasmin Velasco.

A continuación una breve reseña de su experiencia personal que -como él mismo dice- pone en servicio de la humanidad.

BHAGAVAN VÁSQUEZ ENSEÑA A VIVIR CON LOS MENSAJES DE LA MUERTE.

Su don es ya ampliamente conocido, dentro y fuera del territorio venezolano, pues desde el 2017 ha estado llevando su evento, único en su estilo, por las principales ciudades de Venezuela y el mudo. En este año el médium psíquico continúa su labor difundiendo las enseñanzas y mensajes que los espíritus del más allá le entregan para nosotros Caracas.

Bhagavan Vásquez es un joven venezolano que nació con un muy particular don: la capacidad de ver y comunicarse con los espíritus. Ser un médium psíquico le ha permitido tener un aprendizaje muy profundo acerca de la vida y la muerte, el cual ha ido difundiendo y compartiendo con las personas a lo largo de su existencia, por diferentes vías.

Desde hace poco más de un año, Bhagavan estructuró un evento llamado “Entre dos mundos” con el cual ha viajado por las principales ciudades de Venezuela y también en el exterior, donde su don es ya es ampliamente reconocido, respetado y consultado.

En cada una de las presentaciones de Bhagavan Vásquez, el público presente tiene la oportunidad de aprender de las experiencias personales del joven psíquico, quien asegura que “Mi misión es motivar mucho a las personas, porque todos tenemos el éxito garantizado, solo debemos trabajar en función de eso”.

Además, un nutrido grupo de asistentes tiene la fortuna de recibir los mensajes de los espíritus de sus seres queridos, con inequívocas muestras de su autenticidad, ello con el fin de ayudar a sanar heridas emocionales.

Cuando Bhagavan decidió que necesitaba una manera más directa de llevar sus enseñanzas a un mayor número de personas, comienza a escribir “Entre dos mundos”, y confiesa que no sabía muy bien por dónde empezar pues todos esos conocimientos que él difunde a través de sus redes sociales – que son la base de este evento- no le pertenecen directamente a él, sino que son de sus guías espirituales, y asegura que “de aquel lado lo único que te preguntan es: ¿fuiste feliz?, ¿viviste en paz?, ¿te divertiste?… en eso consiste la búsqueda de nuestras vidas”.

Bhagavan también ha dado a conocer su trabajo internacionalmente, siendo requerido en países como Colombia, Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Panamá, Inglaterra y Australia. El año pasado, por ejemplo, llevó su gira “Entre dos mundos” a Colombia, Chile, Italia, Portugal y España, países a los cuales regresará este 2020 dada la gran aceptación del público.

Paralelamente a sus presentaciones masivas, Bhagavan también realiza encuentros de público más reducidos, de gran demanda: “La Experiencia en Íntimo”, con la finalidad de asegurar la consulta a cada uno de los asistentes. Igualmente ofrece consultas privadas (previa cita por su página web: www.bhagavanvasquez.com en el apartado “contacto”) donde realiza lecturas con el más allá.

Es importante acotar que Bhagavan Vásquez se ha convertido en un influencer a través de sus redes sociales (@bhagavanvasquez), en las que posee más de 140 mil seguidores, con quienes comparte frases motivadoras y una serie de enseñanzas que ahora también podrán ser disfrutadas por su canal de YouTube (Bhagavan Vásquez), donde cada domingo a la 7:00 p.m., se pueden disfrutar de videos con contenidos propios que sin duda alguna otorgan herramientas valiosas para alcanzar las tan buscadas felicidad, paz y armonía.

Bhagavan, a lo largo de su camino espiritual ha aprendido mucho sobre la muerte y sobre la vida. “Nosotros sabemos cuándo llegamos, pero no sabemos cuándo nos vamos, todo es tuyo, pero nada te pertenece… La muerte no viene a hacernos daño, la muerte solo nos viene a mostrar que el tiempo que tenemos acá en la tierra es corto y que debemos aprender a valorar la vida, la propia y la de nuestros seres queridos”

BHAGAVAN VÁSQUEZ GIRA 2020

PRESENTACIONES

1. Entre Dos Mundos, Valencia, 28 de Marzo REPROGRAMADO CODVID19

2. La Experiencia en Íntimo, Cumaná, 23 de Abril REPROGRAMADO CODVID19

3. Entre Dos Mundos, Caracas, 16 de Junio REPROGRAMADO CODVID19

PRESENTACIONES POR PUBLICAR

1. Entre Dos Mundos, Maracaibo

2. Entre Dos Mundos, Barquisimeto

3. Entre Dos Mundos, Maracay

4. Entre Dos Mundos Republica Dominicana

Próximos eventos internacionales: Argentina, Chile y México.

Si quieres saber más de BHAGAVAN VÁSQUEZ, síguelo a través de sus redes sociales, donde constantemente publica información acerca de sus próximos eventos, datos y frases de sus experiencias y enseñanzas.

Instagram: @bhagavanvasquez // Twitter: @bhagavanvasquez

Facebook: Bhagavan Vasquez // Youtube: Bhagavan Vasquez