Los Grammy han sido criticados durante años por la falta de reconocimiento a la música creada por la comunidad afroamericana. Y aunque este año no fue la excepción, el tema racial estuvo muy presente durante la jornada. Beyoncé no tenía una victoria en una categoría importante desde 2010. Los dos mejores discos de su carrera, el homónimo Beyoncé y Lemonade, no se llevaron el gramófono dorado. Este año llegó a la ceremonia encabezando la lista de nominaciones —lideradas por mujeres—, con nueve candidaturas, y fue su música sobre la injusticia racial en Estados Unidos la que la llevó a hacer historia.

Cuando subió al escenario a recibir el premio por Black Parade, visiblemente emocionada, aseguró que la canción quiere honrar a “los hermosos reyes y reinas negros”. También se lo dedicó a su hija de nueve años, Blue Ivy Carter, quien se llevó un Grammy al mejor video musical por Brown Skin Girl, compartido con su madre. “Como artista, creo que es mi trabajo, y el trabajo de todos nosotros, reflejar el momento y ha sido un momento muy difícil”, sostuvo la popularmente conocida como Queen B. El cuarto premio principal fue para H.E.R., quien se llevó la canción del año por I Can’t Breathe, también inspirada en la muerte de George Floyd a manos de la policía. Estaba previsto que el trono de la noche se lo disputaran Beyoncé y Taylor Swift. La segunda vivió un hito importante en su carrera al convertirse en la primera mujer cantante y compositora en ganar tres veces el premio a mejor álbum, tras Fearless en 2010 y 1989 en 2016. Con esta hazaña, la artista de 31 años empató con Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon, como los únicos artistas con tres Grammys en esa categoría. Una de las actuaciones más destacadas fue la de Megan Thee Stallion, ganadora a mejor artista nueva y quien junto a Beyoncé se convirtieron en la primera pareja de mujeres en ganar en la mejor interpretación de rap por la remezcla de Savage. Su presentación dio paso a Cardi B, quien interpretó UP usando el tacón de aguja de un zapato gigante como barra de baile. Después se montó en una cama con Thee Stallion, para cantar juntas por primera vez en televisión su tema WAP, logrando una de las actuaciones más aplaudidas de la noche. En un año tan desgarrador para la industria musical, no todo fue fiesta. El coronavirus, además de obligar a cerrar los locales, se ha llevado a numerosos artistas que la Academia de la Grabación quiso homenajear a través de un vídeo acompañado de canciones de músicos fallecidos el año pasado: Little Richard, Kenny Rogers, John Prine o Gerry Marsden. Silk Sonic también subió al escenario para honrar a Little Richard con una potente interpretación de Good Golly, Miss Molly, mientras que Lionel Richie honró a su amigo Kenny Rogers con Lady.