El diputado a la Asamblea Nacional, Javier Bertucci, asegura que el Departamento de Estado desconocía de la decisión de las autoridades de migración de Estados Unidos de no permitirle la entrada a ese país, y devolverle a Venezuela el pasado martes.

«Conozco gente en Estados Unidos y el Departamento de Estado no sabe nada, lo supo después, pero no había orden, nadie había dado orden de que me revocaran la visa o no me dejaran entrar, la decisión fue del funcionario», manifestó».

Hasta los momentos desconoce cuál fue el motivo de lo ocurrido, «no sé cuál es la idea de que no entrara a las reuniones que tenía, no sé si hay un grupo que insiste en «secuestrar» las relaciones entre ambas naciones, «para mantener el conflicto».

«Me dijeron que cualquier trámite de ayuda humanitaria tenía que ser de la mano de Guaidó», expresó.

Argumenta que su viaje a EEUU giraba en torno a una serie de encuentros que sostendría «de carácter exploratorio» con asociaciones de ayuda humanitaria, «para buscar alimentos y medicinas».

El parlamentario seguirá los canales regulares para denunciar el impedimento «sin justificación» de su entrada a suelo estadounidense.

Acotó que sus documentos estaban en regla (visa y pasaporte, incluso la prueba PCR con resultado negativo.

«Me llevaron al famoso cuartico, que es donde se revisa a los pasajeros y se decide si entran o no entran, por ahí había pasado antes, por chequeos aleatorios, pero pasaron dos o tres horas y nadie decía nada, un funcionario me llamó, entré a un cubículo, y me comenzaron a interrogar», relató a Unión Radio.

Bertucci acota que durante la conversación «me di cuenta de que no tenían información, que me seguían desde Dominicana, cosa que era falsa, que yo había llegado en un vuelo privado, viajé en clase económica en vuelo comercial».