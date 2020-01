El segundo vicepresidente de la AN, Carlos Berrizbeitia, alertó este viernes que el gobierno de Nicolás Maduro quiere hacer creer que la actuación de Luis Parra y los otros parlamentarios es un problema de la oposición, cuando es un “conflicto planificado” por la administración chavista.

“Es un conflicto generado, planificado y ejecutado por Maduro y la bancada del PSUV. Hay unos diputados que se prestaron para esto pero son minorías y así yéndose ellos, tenemos mayoría para hacer el quórum (…) ¿Qué quiere hacer el gobierno? Crear que se crea que es un problema de la oposición y decir que ellos tienen la mayoría para esa directiva”, señaló Berrizbeitia.

Aseguró que solo son 67 los diputados que votaron por Luis Parra, al contar los 51 del PSUV y los 16 disidentes que se pusieron en contra de Juan Guaidó.

“Tenemos 96 votos seguros, hay 100 porque votaron los suplentes del grupo de diputados que se fueron con el gobierno, además, son 51 que tiene el PSUV y 16 que lograron ellos comprar. Son 67 votos”, expresó.

“Es público y notorio los que están con ellos, los tres de la directiva, los otros que votaron. Pero eso es importante porque le da el basamento legal a la institución, pero hay cosas más importantes que esa, que es la severa crisis que estamos viviendo”, acotó, durante una entrevista en TVVenezuela.

Insistió en que lo ocurrido el pasado 5 de enero no fue espontáneo, sino que «el régimen lo vino montando para implosionar el Poder Legislativo.

Violaron todas las reglas y una prueba de esto es clara: que publiquen el acta de instalación con los nombres y apellidos de los diputados que votaron por él”, retó a Parra.

Instó a los venezolanos a seguir resistiendo para lograr que en el país “haya una salida para unas elecciones generales en el primer semestre de este año que sería lo mejor para el pueblo venezolano”, pero siempre que se haya depurado el Registro Electoral, con rectores diferentes y que la diáspora pueda votar.

“¿Por qué no quieren eso? Porque van a perder las elecciones”, indicó.

Sobre la permanencia de infiltrados en la AN, el diputado estimó que no haya más, porque “nosotros demostramos una mayoría honesta que no se dejó comprar. Dios quiera que no haya otros diputados actuados contra la única institución que está peleando la democracia”.

Cactus24(10-2-2020)