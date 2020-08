Bernabé Gutiérrez: En AD lo que hicimos fue recuperar las sedes

El secretario general de AD, Bernabé Gutiérrez, desmintió que las sedes de AD hayan sido atacadas por colectivos y aseguró que lo que se hizo fue rescatarlas.

Blom

Gutiérrez dijo que esas sedes estaban en abandono y se habían llevado de ellas las cajas fuertes, cafeteras y todo y dejaron al partido sin agua ni luz. Agregó que, incluso, le habían dejado de pagar al personal.

Señaló que las sedes de AD fueron recuperadas por militantes del partido y que las bombas lacrímogenas no fueron arrojadas por quienes estaban dentro y tampoco había presentes organismos de seguridad.

Explicó que lo que pasa en AD es que hay una dirigencia que quiere ir a las elecciones y el 16 de enero pasado en el partido se acordó que se iba a participar.

Gutiérrez dijo que este es un problema de los venezolanos que tenemos que resolver los venezolanos y en las condiciones más adversas se ha participado antes y se han ganado gobernaciones, y en 2015 se ganó la mayoría de la AN.

«Si usted no sale y no vota, el Gobierno lógicamente gana», expresó.

Resalto que la Conferencia Episcopal Venezolana también ha llamado a votar y no se trata de confiar en el CNE, porque guste o no es el órgano rector, y si no hay que preguntarle a los actuales diputados si creían en el CNE que los proclamó en sus cargos.

El secretario general de AD dijo, además, que hay un club de amigos tragadólares en la oposición que llama a la abstención y le hace el juego a Maduro.

Cree que los que sueñan con un golpe de Estado deben decirlo de una vez y que si ven que no tienen posibilidades, que por lo menos dejen votar a los demás.

Gutiérrez aseguró que la oposición va a ganar las Parlamentarias y AD no se saldrá más de la vía del voto y se comprometió a impulsar unas elecciones internas en su partido con una metodología distinta. No descartó que esto se puede hacer antes de los comicios del 6 de diciembre si no interfieren con la campaña por las diputaciones.

Cactus24 12-08-20