Batman apareció en las protestas por la muerte de George Floyd en EE.UU. (+Video)

A través de redes sociales se dio a conocer un video donde se ve al enmascarado atravesar una cortina de humo de la forma más dramática posible, generando euforia entre los presentes.

Los gases lacrimógenos lanzados por la policía para dispersar a los manifestantes parecen no afectar a Batman, quien camina tranquilamente.

Muchos aplaudieron la aparición del “Caballero de la Noche” y lo usaron como símbolo para continuar sus enfrentamientos con los oficiales.

They got Batman even pulling up now #phillyprotest #georgesfloyd pic.twitter.com/EpTOUcyUgs

— 🏮 (@Oljitsu) May 31, 2020