Barrientos: Maduro se niega a descentralizar prueba PCR para ocultar la verdad de contagios y muerte por COVID-19

El gobierno de Maduro irresponsablemente ha prohibido la descentralización de la aplicación de la prueba PCR, poniendo en peligro y en total desamparo a la población en general, simplemente para tener control y ocultar que se diga la verdad sobre los contagios y muertes por la pandemia del COVID-19.

Así lo denunció el diputado El diputado por el Estado Zulia William Barrientos durante su intervención en la sesión ordinaria de este martes 28 de julio, vía oneline, en torno al Informe de la Comisión de la Ayuda Humanitaria sobre los recursos aprobados y las acciones del Gobierno Encargado para atender la crisis del COVID-19 y reconocimiento a todos los “Héroes de la Salud”.

El diputado Barrientos expresó, sentirse profundamente triste debido a la pandemia que ha azotado a Venezuela, a Latinoamérica y al mundo. Señaló, además, que la Asamblea Nacional advirtió la situación que se le podía presentar a Venezuela sobre el COVID-19, si no se tomaban en cuenta las medidas epidemiológicas y las barreras sanitarias.

Explicó que producto de no contar con los insumos necesarios el personal médico han tenido que laborar largas horas sin equipo de bioseguridad y además los hospitales no cuentan con las máquinas de rayos X, ni con agua, antisépticos y mucho menos electricidad.

“No hay insumos médicos, las pruebas de PCR no se han descentralizado y además, en un estado donde hay una densa población no se explica que no haya un laboratorio que procese estas pruebas y en ningún puesto fronterizo lo hay, sencillamente por ese control social, que tiene el régimen para tener en zozobra a la población con engaños, no quieren que se sepa la verdad sobre la grave situación en el país sobre las estadísticas de contagios y muertes por COVID-19”.

El parlamentario aseveró que desde la AN se siguen haciendo esfuerzos y luchan junto a Juan Guaidó para buscar los recursos y que estos lleguen a quienes lo necesitan para evitar que se sigan perdiendo vidas humanas, entre los profesionales y especialistas de la salud.

Barrientos quien es médico cirujano, egresado de la Universidad del Zulia (LUZ), Informó que el pico de la pandemia será más fuerte en el mes de agosto, por lo tanto, consideró que se debe abordar de forma conjunta, es decir, deben estar alerta todos los sectores que laboran en la salud, academias, universidades y gremios.

El diputado culminó su derecho de palabra solicitando a la Plenaria rendirles un homenaje a través de un video a todos los médicos que han fallecido hasta los momentos en la lucha contra el COVID-19 en Venezuela.

Cactus24 (28-07-2020)