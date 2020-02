Balean a pareja en la puerta de su casa en Punta Cardón

A pocas horas de culminar las fiestas de la Virgen de La Candelaria, una pareja vio de cerca la muerte, al ser baleada por delincuentes que les robaron su dinero, mercancía y la camioneta. El ataque ocurrió en la puerta de la vivienda de las víctimas ubicada en el callejón Coromoto del sector Las Maravillas de Punta Cardón del estado Falcón.

Las víctimas fueron identificadas como Darwin Alejandro Apare Fernández y Yelitza López quienes estos momentos se mantienen estables en el hospital Dr. Rafael Calles Sierra de Punto Fijo. A Darwin le propinaron siete balazos y a Yelitza tres.

Blom

De Terror

Relata Pedro López, progenitor de Yelitza y testigo de los hechos, que esa madrugada de este lunes 3 de febrero a pocas horas de culminar las fiestas de la Virgen de la Candelaria, su yerno y su hija llegaron aproximadamente a la 1:30 de la madrugada de su trabajo a la casa –la pareja inició un negocio de venta de comida rápida en la popular calle del hambre de la Puerta Maraven- cuando metieron la camioneta en el porche, dos sujetos que abordaban una moto entraron de manera violenta y rápida a la casa, encañonando a Arape y a Yelitza para arrebatarle todo lo que traían en la camioneta doble cabina color gris.

López continúa diciendo que esa noche estaba en casa de la pareja porque él cuidaba a sus hijos, mientras Darwin y Yelitza trabajan en las noches de miércoles a domingos en el negocio que tienen en la Puerta Maraven.

“Yo salí cuando escuché los gritos de mi hija y los tiros”, dijo López a Cactus24, y agregó que cuando él llegó a la puerta de la casa, los delincuentes les estaban disparando a Arape.

“Lo que pude alcanzar a ver porque no veo muy bien, por mi baja visión; a mi yerno le habían dado varios disparos uno en el brazo, el otro en el pecho más arriba del corazón, otro en el tórax y en la espalda”.

Agregó que “en ese momento mi hija se balancea hacia a Darwin y esos malandros le disparan tres veces, una vez en la gluteo, otra en el tórax y por último en la pierna, yo como pude la arrastré hasta el interior de la casa para que no me la mataran. Ellos me apuntaron cuando llegaron y me seguían apuntando cuando estaba arrastrando a mi hija herida, pero gracias a Dios no me dieron ni un tiro”, explicó Pedro López cuando estaba lavando la sangre seca en el piso del porche de la casa de los Arape López.

El robo

Pedro López indicó que los dos tipos querían entrar a la casa pero él se lo impidió cuando se atravesó en la puerta, pues temía por las vidas de sus nietos que estaban durmiendo en la habitación.

Es por ello, que los hampones se llevaron la camioneta, la mercancía y el dinero de la venta de esa noche.

Agregó el testigo que fueron cuatro sujetos que robaron a la pareja, dos que entraron hasta el porche de la casa y dos se quedaron afuera de la vivienda en otra motocicleta.

López señaló que debido a la emergencia un vecino le prestó la ayuda para trasladar a Darwin y a Yelitza al hospital Dr. Rafael Calles Sierra de Punto Fijo en donde fueron ingresados a quirófano «gracias a Dios están bien los dos».

Detalló que en horas de la mañana del lunes 3 de febrero la Policía se acercó al sitio del suceso y en la tarde el Cicpc para para recabar evidencias y tomar las declaraciones.

“Espero que las autoridades hagan justicia y que den con los quienes hicieron esto”.

“Mi yerno es un muchacho de bien”

Así contestó el padre de Yelitza al preguntar Cactus24 si Darwin Arape tiene algún enemigo. Aseguró que su yerno siempre ha sido un hombre trabajador dedicado por el bienestar de su esposa e hijos.

“Fue desde colector de busetas y ahora trabaja en Vtelca, y en las noches en su propio negocio de comida rápida con la ayuda de mi hija, los padres y una hermana de Darwin”, dijo López.

Estaban merodeando la casa

El progenitor de Yelitza agregó que vecinos vieron ese día, el 2 de febrero que un par de motorizados y un carro desconocido estaban merodeando la casa de los Arape López “eso lo que me han comentado”, agregó el sr. Pedro.

El Dato

Finalmente, un familiar cercano de Yelitza, una prima hermana, comentó a este equipo reporteril que “la niña vio cuando uno de los tipos le disparó por la espalda a su papá”, relató que la nena de 7 años de edad aún estaba despierta y salió del cuarto a ver lo que sucedía en el porche de su casa.

Al percatarse de que algo malo les estaba sucediendo a sus padres, la niña corrió a la habitación para proteger a sus hermanos menores y abrazada junto a ellos, escondida bajos las sabanas de la cama, les decía que ella “los iba a cuidar”, alegó el familiar de Yelitza.

Fotos y video Rut Cuauro Chirinos

Cactus24 (04-02-2020)