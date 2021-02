Ayurami Rodríguez es una joven venezolana en Venezuela. El inicio de la pandemia para ella y su familia significó un impacto no calculado, como le ocurrió a la mayoría en el mundo, y en consecuencia de la misma queda desempleada.

Pero no fue solo eso. Nos aclara que su esposo en ese mismo momento se quedó varado en los Estados Unidos, a donde acudió a realizar una consultoría: «Se quedó atrapado allá durante siete meses y tuvimos que hacer algo para generar recursos», nos dice.

Rodríguez nos confiesa a “Venezolanos que Inspiran” de Cactus24 Noticias que la situación fue muy difícil pero ambos no podían permitirse quedarse estancados ya que tienen que responder por una niña de apenas dos años de edad.

«Él me dice ¿qué hacemos? Y yo le dije:’En mi vida yo he vendido nada y si lo hago tengo que vender algo que yo haya probado y además consentir a las mamás y así nació: Happy Mom Store».

“Reunimos unos ahorros que teníamos y él como se encontraba allá compró ropa de bebés, eso sí, hasta los dos años que es la experiencia que tengo con mi hija”, afirma sin dudas.

Ayurami es de profesión internacionalista y jamás imaginó que su vida diera un giro tan grande. Para ella vender y hablar por IG Live es algo absolutamente nuevo y diferente. Recuerda que ella y su esposo tuvieron la fortuna de graduarse en la universidad e ingresar de inmediato al mercado laboral en sus respectivas carreras, pero ahora la realidad es otra.

«El mercado de ropas en Venezuela es muy amplio y pensamos en hacer algo diferente. De allí que comencé no solo a vender sin saber vender, sino a contar mi experiencia como mamá», explica.

Esta joven nos dice que ella y su esposo pensaron en la forma en qué podían diferenciarse de otras marcas y surgió la idea de darle a la maternidad su verdadero puesto: Sí es un proceso bonito pero, como en todo proceso, no todo es felicidad. «Es destaparte y contar ese lado de altibajos que tenemos durante el embarazo y también después».

Para Ayurami este cambio de vida es muy significativo ya que estructurada como es -así no los confiesa- no podía permitirse hablar y vender algo que ella no hubiese vivido o experimentado y lo recalca: «Solo vendo lo que he probado con mi bebé, es mi experiencia la que marco en cada venta».

-¿Cómo ha sido tu experiencia de emprendimiento?

__Hasta ahora solo tenemos instagram ya que es la primera vía de conexión. Al principio fue el boom. Tuve muchos seguidores, me compraron mucho y luego vino un periodo de estancamiento. Por eso te repito, allí nació la idea de contar mi historia y así comenzó a llenarse mi corazón porque te digo, uno hace todo esto primero para llenar los bolsillos.

Esta joven profesional, ahora emprendedora con letras grandes y mucha pasión, nos agrega que esto de emprender se ha convertido “en algo muy rico porque las mamás se sienten muy identificadas con mi experiencia y yo con las de ellas. Es un espacio para las mamás jóvenes y millennials como yo -insiste- porque me comentan, conversan conmigo y nos ayudamos mutuamente».

-¿Pensaste esta situación alguna vez en tu vida?

__No para nada, los que me conocen saben que soy una chama súper estructurada y acostumbrada a tener un empleo y a esa estabilidad que me hacía planificar mi vida desde la A hasta la Z.

Rodríguez está procesando todos esos cambios en su vida como mujer, madre y profesional. No sabe qué pasará en el futuro, pero sí tiene claro a raíz de la pandemia que la vida no es estructura, que puede cambiar de un día para otro o en segundos y sacarte de plano de tu zona de confort.

«Por eso es importante sacar el máximo valor y coraje para hacer algo nuevo, lo que antes no hacía por por miedo. Ahora nos tocó, lánzate, y aunque no sabemos qué va a pasar, sabemos que la vida cambia», asegura.

A Ayurami Rodríguez puedes seguirla y compartir su historia en su cuenta de IG @happymomstore y junto a ella adentrarse a su mundo que evalúa, según uno de sus post, como una gran enseñanza: “ya no es momento de seguir evaluando el año 2020 que siempre nos va a recordar que sobrevivimos. La pandemia nos llama a la reflexión y tenemos que mirar a nuestro corazón y reencontramos con ese vecino que de broma lo veías en la mañana al salir y al regresar de tu trabajo y que nunca lo viste… vamos atesorar nuestro corazón, cuerpo, persona y mente a valorar a quienes tenemos a nuestro alrededor…hablar con las mujeres de lo que nos pasa, es al parecer un buen plan…”.

Cactus24 (12/02/2021).