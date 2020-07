La cinta del DC del Universo Extendido protagonizada por Harley Quinn fue elegida como la mejor del año por el sitio Decider.

El citado, sitio quiso preparar una lista con el top 15 con lo mejor de lo que va del año, aprovechando que estamos a mitad de 2020.

El DCEU es una franquicia que pasó por altibajos antes de encontrar su propia voz, las producciones como Batman vs Superman: El Origen de la Justicia y Escuadrón Suicida le dieron una mala reputación, pero nuevas propuestas como Aquaman, Mujer Maravilla, ¡Shazam! y Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn reavivaron el interés de aquellos que disfrutan del cine de superhéroes pero no son fanáticos incondicionales del DCEU.

A continuación les dejamos la lista completa compartida por Decider:

1. Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn

2. 5 Sangres

3. Dos Tórtolos

4. Emma

5. A Secret Love

6. Shirley

7. Unidos

8. Bad Education

9. Taylor Swift: Miss Americana

10. The Vast of Night

11.Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend

12. The Way Back

13. The Trip To Greece

14. Standing Up, Falling Down

15. Big Time Adolescence

Cactus24 (02-07-2020)