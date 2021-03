Se ha confirmado que Avengers 5 ya está en proceso, aunque aún es incierto cuál será la trama y quién, o quiénes, serán los encargados de realizarla. En cuanto a los superhéroes, es seguro que habrá caras conocidas al igual que los recién llegados en las nuevas producciones.

Esta información llega por parte del popular reportero Daniel Richtman, quien ha trabajado de manera independiente por años y sus datos resultan acertados la mayor parte del tiempo.

Blom

De acuerdo a lo compartido por Richtman, el proyecto ya está sobre la mesa en el estudio, pero es difícil saber con exactitud hacia dónde se dirigirá la historia y cuál será el papel de los vengadores restantes, así como el de los nuevos como es el caso de Mónica Rambeau y también la tan comentada inclusión de los X-Men y Los 4 Fantásticos. Lo cierto es que habrá que esperar un largo tiempo para que esto comience a tomar forma y que Kevin Feige pueda dar más detalles al respecto.

Por ahora, aún hay muchas cintas pendientes por estrenarse y muchos nuevos villanos por conocer, aunque lo que no ha dejado de llamar la atención es que en las películas en solitario que están en desarrollo varios vengadores están compartiendo escena.

Entre ello es Thor: Love and Thunder, en donde además de Chris Hemsworth también se ha visto en los sets de filmación a los integrantes de Guardianes de la Galaxia%, o incluso Benedict Cumberbatch, quien tendrá como compañera en Doctor Strange in the Multiverse of Madness a Wanda Maximoff.

Por otra parte, está pendiente quién tomará el lugar de líder ahora que Tony Stark y Capitán América están fuera. Lo cierto es que años atrás se comenzó a hablar de la adaptación de los cómics Secret Wars en donde toca el tema de los multiversos, y es posible que de ahí parta esta nueva aventura debido a que tanto la nueva película de Doctor Strange como la de Spider-Man se centran en dicho tema. Además, hay que recordar que los hermanos Russo han asegurado que les gustaría seguir en proyectos de Marvel Studios.

Por ahora habrá que esperar que Black Widow logré estrenarse después de sus retrasos y que lleguen las nuevas historias que involucran a los superhéroes de los cómics.

Para recordar le dejamos debajo de estás lineas el último tráiler de Avengers: Endgame:

Cactus24 (06-03-2021)