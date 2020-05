“Avatar 2” ya está en rodaje (+Fotos)

De acuerdo a Deadline, el gobierno de Nueva Zelanda ha establecido una serie de protocolos para poder retomar los rodajes y algunos de ellos ya están “en marcha de forma segura”. Además de Avatar, esto significa que la producción de la serie El señor de los anillos, por ejemplo, también podría haberse retomado o hacerlo pronto.

Se espera que Avatar 2, la segunda entrega de la saga dirigida por James Cameron, llegue a las salas de cine el 17 de diciembre de 2021. Habrá que esperar para saber si se cumplirán los plazos o el retraso en la producción por el coronavirus provoque que su estreno tenga que hacerse más tarde de lo previsto.

Por otro lado, la cuenta oficial de Twitter de la franquicia ha compartido un par de imágenes del rodaje de escenas acuáticas. En ellas, Cameron aparece encima de una pasarela sobre el agua mientras los actores, cubiertos con trajes de ‘motion capture’, están dentro de la piscina. ¿Ves las bolitas blancas que flotan en la superficie del agua? El tuit explica a qué se debe su presencia: “La capa blanca en la superficie del agua está formada por pelotas flotantes que evitan que las luces interfieran en el rodaje debajo del agua”.

From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.

Fun fact: That layer of white on the water’s surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF

— Avatar (@officialavatar) May 6, 2020