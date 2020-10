Avatar 2: Se revela espectacular imagen con Kate Winslet

Avatar 2 llegará en un par de años a los cines y poco a poco se nos va revelando nuevo material detrás de cámaras.

En esta ocasión tenemos como gran protagonista de la novedad a Kate Winslet, quien previamente trabajó junto a James Cameron en Titanic; una vez más unirá fuerzas con el mítico director para dar sentido a lo que podría ser otra de las grandes películas de ciencia ficción nacidas en el siglo XXI.

El día de hoy se revela una increíble imagen de la actriz en medio del rodaje de la secuela, y tal parece que se ha esforzado bastante para cumplir con el papel asignado, incluyendo la complicada tarea de aguantar la respiración bajo el agua.

Avatar se estrenó en el año 2009 y nos presentó la historia de Jake Sully, un marine enviado al exuberante mundo de Pandora, habitado por una especie conocida como los Na’Vi.

En la nueva imagen liberada por la cuenta oficial en Twitter de Avatar podemos observar a Kate Winsletcompletamente sumergida bajo el agua, mientras utiliza un interesante traje de baño motion capture, es decir, se encarga de capturar todos sus movimientos.

Avatar 2 incluirá numerosas escenas bajo el agua, y lo que ha hecho James Cameron en los últimos años es mejorar la tecnología para este tipo de grabaciones.

Se sabe que Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, y Neitiri por Zoe Saldana tendrán familia en esta segunda parte, sin embargo, hay un peligro que se cierne sobre ellos, es por eso que recurren a una tribu hermana para solicitar ayuda. La agrupación es liderada por un Na’Vi a cargo de Cliff Curtis, y por ahí se encontrarán con Ronal, la Na’Vi que se le ha asignado a Winslet.

Al igual que muchas otras producciones, Avatar 2 también se vio afectada por la pandemia de coronavirus.

La nueva década estará repleta de Avatar porque, además de la segunda parte, también se desarrollarán otras cuatro secuelas. Las otras películas de la franquicia llegarán en 2024, 2026, y 2028.

From Kate Winslet’s recent interview in @THR: “I had to learn how to free-dive to play that role in Avatar, and that was just incredible. My longest breath hold was seven minutes and 14 seconds, like crazy, crazy stuff.” pic.twitter.com/ZYAmZdNgHS

— Avatar (@officialavatar) October 26, 2020