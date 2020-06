Aura’s Burger: Un emprendimiento familiar con propósito en Puerto Ordaz

Aura’s Burger se anticipó sin saberlo a Covid-19. Tener una bebé de un mes de nacida en medio de un país que ya marcaba serios problemas económicos fue la inspiración que necesitaron Oscarymar Castro y su esposo Julio Salazar para unir sus conocimientos y darle paso a un negocio online que les permitiría sobrevivir en Puerto Ordaz, Venezuela.

En ese momento no había dinero, muchos menos para un local así que después de varios meses deliberando qué hacer, ella periodista de profesión recién graduada y él chef con amplia experiencia, decidieron dedicarse a la elaboración de hamburguesas.

Blom

Como el dinero era poco, explica, el negocio nació en su pequeño apartamento y con un budare donde cabían solo 4 carnes de hamburguesas dio inicio a este Delivery, el tercero en una región donde solo había otros dos negocios que habían apostado a las redes sociales pero dedicados al envío de pizzas. El lema: “Deliciosas hamburguesas a la puerta de su casa”.

Oscarymar cuenta con emoción que todo fue muy rápido “del logo, de los productos de casi todo se encargó mi esposo y yo me dediqué a aprender de marketing digital, de la publicidad del negocio” Hay que estar claros, afirma, tú puedes hacer las mejores hamburguesas pero si no tienes un buen servicio al cliente de nada vale. Hay que entender que esto no es de la noche a la mañana. Si tienes que trabajar un domingo, un primero de enero, en vacaciones hay que hacerlo.

Castro, recuerda que una vez se fue de vacaciones a la playa junto a su esposo y el negocio no paró “desde mi whatsaap y con mi niña cargada yo me encontraba atendiendo clientes”. Esta profesional de la comunicación social está convencida de que cuando uno quiere puede. Ella detallo a Cactus24Noticias que “hoy día gracias a Dios vivimos de esto, con altas y bajas. De hecho otros miembros de mi familia están iniciando otros Deliverys. A mí me alegra que este negocio se esté agrandando, claro también me dio un poco miedo por la competencia pero estamos aprendiendo, agrega.

Si bien es cierto que la estructura del negocio ya está consolidada, también lo es que la cuarentena los obligó a realizar varios cambios. Por ejemplo, Oscarymar enumera: los horarios muchas veces los hemos cambiado, los permisos que tuvimos que pedir (salvoconductos) la gasolina para trasladarnos y las ofertas.

Está claro, dice convencida Oscarymar, que muchas personas han quedado sin trabajo y todas quieren comer, pero no todas tienen las mismas posibilidades, por eso creamos combos de distintos precios e introducimos nuevos alimentos», Esta madre siempre estuvo convencida de que el negocio online rendiría sus frutos: “Cuando empezamos siempre creímos en cada uno de nosotros, como pareja y equipo y cada paso nos ha llevado a crecer”. Empecé con un budare de mi mamá en el que apenas tendíamos 4 hamburguesas y en mi aparto estudio. Hoy día ya tenemos nuestro hogar separado del negocio. Pero el whatsaap, como en los inicios, sigue siendo nuestro instrumento de trabajo con el apoyo de las otras redes sociales»

Castro insiste en que «el secreto es el amor que le pongas a cada cosa que haces. Para nosotros es importante hasta el detalle de cómo envolvemos el producto” asegura Oscarymar, quien también insiste como recomendación que hay que darle mucho peso a la atención que se le brinda al cliente. “Desde el momento en que el cliente escribe nosotros como empresa le hacemos saber que estamos con él: una vez atendí a una señora embarazada hasta me contó cómo le iba en su casa y yo me quedé atenta escuchándola» eso es hacerle vivir la experiencia de “que al otro lado de la pantalla hay alguien dispuesto a escucharte”.

Dejamos a Oscarymar en medio de su creciente negocio, convencida en que para enfrentar la vida hay que hacerlo desde lo interno, desde la creencia en ti como ser humano, lo que abarca a todos.

La entrevista completa en video de esta historia está en el canal youtube de Yasmin Velasco link https://youtu.be/D1h2wjYEQVA

Y a Oscarymar Castro puedes ubicarla en su red social Instagram @aurasburger

Por Yasmin Velasco

CACTUS24 04-06-20