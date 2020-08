Atracador abatido por Policarirubana tenía dos antecedentes por homicidio

Seis antecedentes por distintos delitos, entre ellos dos por homicidio, tenía el atracador muerto en un enfrentamiento con efectivos de Policarirubana este miércoles en el sector la jungla del Barrio Bolívar, luego que perpetrara un robo a mano armada en una unidad del transporte público junto a otros dos sujetos.

El historial de los delitos perpetrados por este individuo identificado como Héctor José Huanque Márquez de 27 años, apodado «Héctor el gato», está el primero de fecha 19-12-2017 por el delito de contrabando agravado por la Sub delegación Punto Fijo; el segundo de fecha 15-12-2017 por violencia doméstica también por la Sub delegación Punto Fijo; El tercero de fecha 11-12-2015 por el delito de lesiones personales con registro en la Sub delegación de Acarigua; El cuarto expediente de fecha 24-04-2014 por robo genérico común por la Sub delegación Punto Fijo; el quinto expediente registrado el 28-01-2014 por homicidio intencional por la Sub delegación del CICPC Punto Fijo; y el sexto expediente de fecha 13-12-2012 por el delito de homicidio culposo también de la Sub delegación Punto Fijo.

Este individuo junto a dos sujetos y pertenecientes a la banda de «el chaka» abordaron una unidad del transporte público en una de las paradas de la Comunidad Cardón, luego a la altura de la bajada de Guaranao desenfundaron una escopeta calibre 12 y un revolver, armas con las cuales sometieron al chofer, colector y pasajeros, despojándolos de sus pertenencias para posteriormente abandonar la unidad e internarse en la jungla del Barrio Bolívar, sitio donde se originó el enfrentamiento cayendo herido Héctor José Huanque Marqués de 27 años, quien falleció a los pocos minutos de ser ingresado al Hospital Calles Sierra.

En cuanto a este suceso continúan las labores de inteligencia en contacto con la Comunidad, para dar con la captura de los otros sujetos que terminaron huyendo, al parecer uno de ellos con una herida en uno de los miembros inferiores.

Este operativo se hizo enmarcado en la Gran Misión Cuadrantes de Paz, bajo el Operativo Escudo Bolivariano III 2.020, en línea con el Plan Zamora Salud Segura, siguiendo los lineamientos de la ZODI 12 Falcón, y con instrucciones del Alcalde Alcides Goitia y del Director General de Policarirubana Comisionado Jefe Jesús López Marcano, reseña la nota de prensa.

CACTUS24 27-08-20