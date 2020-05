«Atlantis: El Imperio Perdido», el live-action está en desarrollo

Un reporte exclusivo de The Illuminerdi, una película live-action de Atlantis: El Imperio Perdido ya se encuentra en desarrollo. Durante varios años los fanáticos han solicitado a Disney la recreación de aquel clásico animado a menudo considerado como uno de los mejores trabajos de la empresa.

The Illuminerdi menciona en su reporte que el live-action de Atlantis se encuentra en sus etapas iniciales y por el momento no se han revelado los nombres de los creativos afiliados al proyecto. En redes sociales ya comienzan a aparecer las reacciones efusivas hacia la noticia.

Aunque Disney no ha confirmado la producción de Atlantis: El Imperio Perdido, The Illuminerdi habla con suficiente confianza sobre su exclusiva. Meses atrás, We Got This Covered informó que Tom Holland podría dar vida a Milo Tatch, un cartógrafo y lingüista obsesionado con la leyenda de Atlantis, civilización que pereció ante un cataclismo siglos atrás.

El actor de 23 años se ha convertido en objeto de culto entre los fans gracias a su intervención en el Universo Cinematográfico de Marvel como el Hombre Araña; ahora muchos lo quieren como la versión en carne y hueso del buen Thatch.

Atlantis: El Imperio Perdido fue estrenada en 2001 y contó con la participación de Michael J. Fox en el papel estelar. La acción tiene lugar en 1914 y es protagonizada por Milo Tatch, un cartógrafo y lingüista obsesionado con la leyenda de Atlantis, civilización que pereció ante un cataclismo siglos atrás. Cuando Milo es convocado por un amigo de su abuelo, quien se dedicó a buscar Atlantis toda su vida, el joven académico iniciará un emocionante viaje a Islandia con un equipo de trabajo muy singular. La gran cultura espera y Milo se convertirá en el héroe.

Otro personaje de gran importancia en la cinta es Kidda, la longeva princesa del imperio que tomará un papel muy importante en el descubrimiento y control del poder antiguo que dio sentido a su pueblo.

La película es una emocionante travesía que despierta la curiosidad por las leyendas, los estudios y la aventura.

Cactus24 (14-05-2020)