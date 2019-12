Docenas de enojados seguidores de una milicia chií iraquí entraron por la fuerza el martes en el complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad tras derribar una puerta. En respuesta al asalto se lanzaron gases lacrimógenos y se oyeron disparos.

Un reportero de The Associated Press en la zona vio llamas saliendo en el interior del recinto diplomático y a al menos tres soldados estadounidenses en el tejado de la embajada.

No estuvo claro de inmediato qué causó el fuego en la zona de recepción, ubicada cerca del estacionamiento del complejo. A través de un altavoz, un hombre pidió a los manifestantes que no entrasen el reciento diciendo: “El mensaje ha sido entregado”.

El incidente se produjo tras los letales ataques aéreos de Washington que mataron a 25 combatientes de una milicia chií respaldada por Irán esta semana en Irak.

En la zona había humo del gas lacrimógeno y al menos tres inconformes parecían tener dificultades para respirar.

DEVELOPING:

Sirens heard at US #embassy in #Baghdad as #Iraqi protesters storm the compound

DETAILS: https://t.co/ouZf3TAdj0pic.twitter.com/hsVjyucv9q

— RT (@RT_com) December 31, 2019