Koch dijo haber tenido una dolencia en el cuello durante casi un día. “Me sentí como una bebé de dos semanas, me costaba trabajo sostener mi propia cabeza”, afirmó.

Lo primero que hizo fue disfrutar los aspectos especiales de volver al hogar, como reunirse con su perro, comer sus comidas favoritas y hacer un viaje familiar a la playa, dijo Koch durante una conferencia de prensa el miércoles.

“ Los primeros seis días en la Tierra estuvieron llenos de mucha maravilla y emoción”, dijo Koch. “Todos vivimos en un planeta maravilloso y es genial estar de regreso”.

Koch también llegó y encontró en su cocina algunos de sus alimentos favoritos: papas fritas y salsa, proporcionadas por amigos, familiares y vecinos.

Y la motivación de regresar a la playa y las sensaciones de la naturaleza motivaron a Koch a través del entrenamiento atlético y la fisioterapia durante sus primeros días en la Tierra. Su objetivo era caminar por la playa y pudo hundir los dedos de los pies en la arena el domingo.

Ella se considera afortunada de que no le hayan dolido los pies ni le ardiera la piel como ocurrió hace cuatro años al campeón de la NASA en permanencia espacial, Scott Kelly, cuya misión duró 340 días.

Mentalmente, decidió centrarse en el hecho de que su tiempo en la estación fue especial. Entonces, en lugar de centrarse en las cosas que echaba de menos de la Tierra, Koch pensó en las cosas que nunca volvería a tener una vez que terminara su misión. Esta “animación mental” le permitió a Koch repetir mensajes positivos en su cabeza, dijo.

Floating in space looks like fun — but it could also unlock new scientific discoveries! Today, our #NASAExplorers video series returns with the first episode of a new season all about microgravity. See what it takes to do research on the @Space_Station: https://t.co/aLr56kafZR pic.twitter.com/5hzBGb5qT5

— NASA (@NASA) January 29, 2020