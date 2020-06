Una mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza tras supuestamente delatar a varios miembros de la banda de “El Loco Leo” y que motivó un procedimiento del Cicpc durante el fin de semana en un sector de la parroquia El Valle al sur oeste de Caracas.

De acuerdo al reporte policial, la mujer -quien fue ubicada sentada en una de las calles del barrio- fue asesinada delante de familiares y amigos a quienes los delincuentes corretearon para que ingresaran a sus casas.

En un video difundido en las redes sociales se escucha cuando la mujer les dice textualmente: “Por Dios, por mi hijo, que yo no les eché paja en ningún momento” y uno de los homicidas dice: “dile que se…metan pa’ dentro mijo dios mío no, no, no esté grabando…” y posteriormente la mujer aparece muerta tendida en el pavimento con un disparo en la cabeza.

Según informaciones extraoficiales, el sábado el Cicpc ultimó a dos integrantes de la banda y el grupo que la mató la acuso de este hecho. Atribuyen este crimen a un delincuente apodado “El Bambam”.