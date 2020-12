Las primeras vacunas de Pfizer contra el covid-19 llegaron en la noche del domingo a Canadá procedentes de la planta que la compañía farmacéutica tiene en Bélgica, lo que permitirá el inicio del proceso de inmunización a la población en las próximas horas, de acuerdo a Efe.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dio a conocer en Twitter la llegada de las vacunas en un vuelo que hizo escala en Alemania y Estados Unidos y aterrizó en la ciudad de Montreal.

“El primer lote de dosis de la vacuna contra covid-19 de Pfizer-BioNTech has llegado a Canadá“, destacó Trudeau. Además agregó que “estas son buenas noticias, pero la lucha contra la covid-19 no ha terminado”.

El primer ministro canadiense señaló que “ahora, más que nunca, vamos a mantener nuestro vigilancia. Sigan llevando sus mascarillas, lavando las manos, evitando reuniones y usando Covidalert (una aplicación para móviles lanzada por las autoridades canadienses para avisar a los usuarios si han estado en contacto con alguien enfermo con la covid-19)”.

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 14, 2020