Arnold Schwarzenegger se vacuna contra la COVID-19

En Los Ángeles, California (EE.UU.), el protagonista de “Terminator” fue uno de los que esperó por la campaña de vacunación que se organiza en el estadio Dodgers y todo fue documentado en un video que luego publicó desde sus perfiles oficiales en Twitter e Instagram. “Acabo de recibir la vacuna y la recomiendo a todos”, se le escucha decir tras recibir la primera dosis.

“Hoy fue un buen día. Nunca he sido más feliz de esperar en una fila. Si es elegible, únase a mí y regístrese para recibir su vacuna. ¡Ven conmigo si quieres vivir!”, agregó Schwarzenegger, en referencia a una escena de la segunda entrega de “Terminator” donde utiliza esa frase tras salvar la vida de Sarah Connor.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021