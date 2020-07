Esta maniobra es liderada por el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, ‘USS Pinckney’ (DDG 91), uno de los más grandes y potentes que se han construido dentro de EE.UU.

Durante la operación anterior, EE.UU. aseguró que se mantuvo “fuera de las 12 millas náuticas de las costas venezolanas”. No obstante, el buque navegó por una zona que Venezuela reclama como propia.

“Ejerceremos nuestro derecho legal de navegar libremente en aguas internacionales sin aceptar reclamos ilegales”, argumentó al respecto el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de EE.UU.

BREAKING: #USSPinckney conducts a freedom of navigation operation in the Caribbean Sea, contesting an excessive maritime claim by #Venezuela. @DeptofDefense @NAVSOUS4THFLT @USNavy 1 of 3https://t.co/VNjaiVBrFh

— U.S. Southern Command (@Southcom) July 15, 2020