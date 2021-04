El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) anunció este martes a través de un comunicado desde Moscú que Argentina será el primer país de América Latina en producir la vacuna Sputnik V contra el Covid-19, tras un acuerdo con el laboratorio argentino Richmond.

El RDIF y sus socios «facilitaron la transferencia de tecnología a Laboratorios Richmond» de Argentina, indicó un comunicado, en el que precisó que «la producción a gran escala comenzará en junio».

«Hoy nos complace anunciar que Argentina se ha convertido en el primer país de la región en lanzar la producción de Sputnik V gracias a la alianza entre RDIF y Laboratorios Richmond», señaló Kirill Dmitriev, director ejecutivo del RDIF.

La farmacéutica privada del país sudamericano ya produjo un primer lote de 21.000 dosis que llevó para control de calidad al Centro Gamaleya, el instituto ruso de investigación de epidemiología y microbiología que elaboró la vacuna.

Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, celebró «el reconocimiento» por la elección de la empresa, en base a su «plataforma científica y técnica» y aseguró que comenzarán en junio con la producción de un millón de dosis mensuales por un año hasta terminar de construir una nueva planta, donde se propone llegar a 5 millones de dosis por mes.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández expresó que el acuerdo representa «una gran oportunidad para avanzar en la lucha contra la pandemia no solo en Argentina, sino también en América Latina».

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj

Argentinian President Alberto Fernández @alferdez: We are very excited about the possibility of producing Sputnik V in Argentina, we are already protecting a large part of our population with this vaccine and it gives excellent results.https://t.co/4xxbTATMB3

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021