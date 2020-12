Arcángel enfrenta nueva emergencia de salud

El exponente urbano Arcángel enfrenta una nueva crisis de salud al descubrir una supuesta mancha en su cerebro, según reveló en sus redes sociales.

Aparte de su enfermedad cardiaca descubierta hace un año, ahora se encuentra realizándose pruebas y estudios médicos.

“Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro. Pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, ¡La muerte!. Pero tampoco me quisiera marchar tan joven; sueño con ver a una niña festejando sus 15 años; graduándose de la universidad, y si es posible, ¡caminado por un altar! Bien decía mi madre, ¡hijo fuiste y padre serás! Deseo ver (a) mis hijos cumpliendo sus metas; quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo que se propusieron y yo estar ¡presente!” escribió el intérprete en su cuenta de Instagram.

El reguetonero de 34 años no solo reflexionó en su escrito sobre su deseo de seguir viviendo, sino que también agradeció a quienes se han preocupado por su salud y han seguido de cerca su carrera.

“¡Quiero darle más honor todavía a mi madre y al barrio que me vio crecer! He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo. Agradecido infinitamente con todas sus bendiciones y gracias por tenerme en oración! (honor, lealtad y respeto) hasta que se seque el mar y llueva para arriba! Gracias a Dios por fanáticos como los que tengo. Les prometo seguir luchando”, añadió Arcángel.

En 2019, el artista tuvo que asistir de emergencia a un hospital al sufrir un fuerte dolor de pecho debido a una complicación cardiaca. Desde entonces el reguetonero ha procurado cuidar su salud de forma prioritaria.