El árbitro Denis Da Silva Ribeiro se paró en el centro de la cancha, se quedó quieto sin hacer nada y las cámaras de televisión captaron que estaba orinando, pero lo más curioso es que se hizo encima, seguramente para no mostrar sus partes íntimas y traspasar límites morales.

Aunque el referí intentó pasar desapercibido, lo cierto es que uno de los camarógrafos de la transmisión justo lo estaba captando en primer plano, por lo que claramente se puede ver como el líquido cae por debajo de su short, en su pierna izquierda.

En épocas donde las redes sociales están atentas a todo lo que sucede públicamente, las imágenes del árbitro se viralizaron rápidamente y en todo el mundo se está hablando del curioso episodio que protagonizó Da Silva Ribeiro, quien seguramente no pudo aguantar sus ganas de orinar y no le quedó otra que hacerse encima.

Árbitro Dênis da Silva Ribeiro Serafim urina no short no meio do campo, antes da partida entre Goiás e Boavista pela Copa do Brasil 2021. pic.twitter.com/pDrUWBbXTs

— Tver (@tveroficial) March 12, 2021