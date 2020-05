Árbitro admite error a favor del Real Madrid en la final de Champions de 2016

La final de la Champions de 2016 es muy recordada. El Real Madrid, tal como en 2014, se impuso al Atlético de Diego Simeone en penales luego de empatar a uno en el tiempo regular. Sin embargo, la polémica nunca se fue. Cuatro años después, el inglés Mark Clattenburg admitió que no debió haber validado el gol de Sergio Ramos para los merengues.

«En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte, pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló», expresó en entrevista con el Daily Mail.

La jugada se inició con un tiro libre servido por Toni Kroos desde la izquierda y que luego peinó Gareth Bale. Ramos estaba a los empujones con Savic y finalmente ganó el duelo estirando la pierna para vencer a Jan Oblak. Las cámaras demuestran que estaba adelantado, pero todavía no se implementaba el VAR.

Los madridistas siempre han dicho que si no era gol, era penal. Sin embargo, el Atlético no cree ni lo uno ni lo otro. Clatenburg recordó que Diego Godín y Simeone le reclamaron insistentemente camino al vestuario en el entretiempo.

Los rojiblancos igualaron el marcador a poco del final con tanto de Yannick Carrasco, pero antes Antoine Griezmann desperdició un penal. La pena máxima fue cobrada luego de que Pepe tumbara a Fernando Torres.

«Pepe hizo una falta sobre Torres. Estaba furioso y me dijo en perfecto inglés: ‘Eso no es penalti nunca, Mark’. Le dije: ‘Su gol no debería haber subido al marcador’, y se calló. La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí. Sabía que si le decía eso aceptaría la situación. No era nada divertido arbitrarle, tenías que estar vigilándole constantemente»recordó Clattenburg.

El Atlético respondió con ironía. Subió a su cuenta de Twitter un emoticón pensativo acompañado de varios diarios que recogían las palabras de Clattenburg.

Paulo Futre, un símbolo del colchonero, fue más allá y le lanzó una indirecta al Real: «El Atleti tendría más de una Champions si el VAR hubiese existido antes. Lo dije el año pasado y Clattenburg hoy lo ha confirmado al mundo. Me pregunto: ‘¿desde que hay VAR hay algún equipo que no haya pasado de octavos?'», escribió.