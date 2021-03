Angelina Jolie y Brad Pitt estuvieron juntos durante 12 años. Los inicios de su historia fueron convulsos, ya que el actor todavía estaba casado con Jennifer Aniston cuando los rumores que le unían a Jolie empezaron a sonar con fuerza. Brad se separó y comenzó a vivir su historia de amor con Angelina. Se casaron y juntos formaron una familia en la que sus seis hijos parecían ser el eje principal. Hasta que, de un día para otro, anunciaron su separación.

Pronto se empezó a hablar de un desencuentro del protagonista de Seven con su hijo mayor. Algo había pasado con Maddox en un avión privado y los titulares sobre agresión se confirmaron cuando el FBI y los servicios de menores de Estados Unidos comenzaron a investigar a Pitt.

La falta de pruebas hizo que el intérprete saliera indemne de dicha crisis. Pero la historia no terminó ahí y ha vuelto con más fuerza que antes después del último movimiento de Angelina para impedir que su ex marido tenga el 50% de la custodia de los hijos que todavía son menores. Hace solo 10 días que la protagonista de The Tourist presentó documentación judicial en la que asegura que tanto ella como todos sus hijos estarían dispuestos a testificar contra Brad y aportar pruebas para apoyar sus declaraciones. Unos documentos que han sido filtrados al portal The Blast y que según medios norteamericanos han dejado al de Ocean’s Eleven completamente desconsolado.

En el pasado, Brad Pitt contó durante una entrevista al New York Times que su separación de la actriz estuvo marcada por su adicción al alcohol. El intérprete reconoció que acudió a terapia durante más de un año y medio y aseguró que se sintió seguro siendo parte de Alcohólicos Anónimos. Una etapa que ya quedó atrás pero que parece que puede condicionar el final de su batalla judicial con Jolie, que continúa dispuesta a todo con tal de eliminar la custodia compartida de la vida de sus hijos.

Angelina Jolie vuelve a acusar a Brad Pitt de abuso infantil y, esta vez, parece contar con el respaldo de sus hijos para demostrarlo.

Cactus24/23-03-2021