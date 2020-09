Andimar sobrevivió al brutal ataque de un violador en Güigüe

La noche del 13 de septiembre Andimar Gallo asistió a una fiesta en Güigüe, Carabobo, donde sostuvo una discusión, por motivos pasionales, con otra mujer. Pasada la medianoche decidió irse a su ranchito en el sector Brisas de San Juan de Dios donde fue atacada por un sujeto que logró reconocer: su vecino “Hanier”.

A esa celebración entre tragos, música y afluencia de invitados, -en plena pandemia- también acudió la pareja de Andimar, quien luego de la discusión con la otra mujer, prefirió quedarse en la fiesta y dejar ir sola a la joven de 21 años.

Aproximadamente a las 5 de la mañana, Andimar despertó. La sorprendió un hombre que, amenazante, repetía:

– ¿Tú no me conoces, verdad? ¡Tú no me conoces!



Aunque sabía de quién se trataba, Andimar siempre lo negó, en un intento de hacer caso a su depredador y evitar ser agredida, pero minutos después le asestó un machetazo en el cabeza. La joven sabía que estaba en peligro y empezó a luchar por su vida. Entonces, vieron las heridas en ambos brazos, mientras trataba de cubrirse la cabeza.

El ataque de “Hainer” no fue suficiente. También abusó sexualmente de Andimar y, aparentemente, cuando creía que estaba muerta huyó del lugar. Poco después, la pareja de Andimar regresó al rancho y la encontró malherida.

La joven fue llevada a un Centro Diagnóstico Integral (CDI) donde la estabilizaron, curaron las heridas graves, le diagnosticaron fractura en ambos brazos.

La noticia que “Hainer” había atacado a Andimar corrió muy rápidamente en el barrio y la Policía Municipal de Carlos Arvelo lo capturó, incluso, antes de la denuncia de familiares de la víctima.

Andimar fue operada este jueves en Caracas. Mientras “Hainer” sigue preso en el comando de la PM, donde dicen que tiene comodidades. La familia de Andimar exige que se haga justicia y que el sujeto pague por los daños que cometió.

Cactus24/25-09-2020