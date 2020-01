Anciano de 85 años fue sacerdote y ahora es estrella porno

Norm Self es un sacerdote retirado de 85 años de edad que decidió darle un giro radical a su vida, ya que cambió sus hábitos religiosos para ahora dedicarse a ser un actor porno.

El sacerdote retirado vive en Carolina del Norte, en Estados Unidos y en varias entrevistas a medios locales señaló que con su nueva vida se siente “más vibrante” que nunca, porque su “energía erótica se ha apoderado”.

Blom

Norm Self creció en un hogar religioso y debido a ellos a la edad de 18 años se unió al clero. Incluso se casó con una mujer con la que estuvo unido en matrimonio durante 28 años, sin embargo durante esos años encontró su verdadero yo trabajando en un campus en el que un grupo de jóvenes se declaró homosexual. Fue este hecho el que motivó al Self a pensar: “Adivina qué, soy un hombre gay”.

El sacerdote decidió renunciar a la iglesia para cambiar su vida totalmente, ahora vive con un compañero de casa, quien lo invitó a participar en las películas para adultos.

“Mi compañero de casa me preguntó si estaría en una película. Fui invitado y de repente toda esta atención me viene a la mente”, explicó el ex sacerdote.

De acuerdo con el diario The Sun, Norm decidió vivir una experiencia liberadora al realizar las películas. “Vamos a tener relaciones sexuales de todos modos, ¿por qué no convertirlo en una experiencia liberadora y de unión en lugar de esconderlo en las sombras?”, contó el ex clérigo.

En 2018, Norm filmó su primera cinta para adultos y ahora ya cuenta con cuatro títulos en los últimos dos años y de acuerdo a The Sun, Norm no cobra por participar en ellas.

Cactus24 (31-01-2020)