Anciana de 80 años planea casarse con joven de 35 años

Una jubilada británica de 80 años planea casarse con su toyboy egipcio de 35 años, a pesar de que ella es 10 años mayor que su madre.

Iris Jones se enamoró del desempleado Mohamed Ahmed Irbriham en Facebook y cayó en sus brazos la primera vez que se encontraron.

Blom

En cuestión de horas, cuatro décadas sin sexo fueron arrastradas por una ola de pasión.

Después de cuatro días intentaron casarse en El Cairo, pero no tenían la documentación adecuada. Ahora Iris está ahorrando para regresar, a pesar de la oposición de su familia.

Feisty Iris insiste en que Mohamed no busca su dinero ni busca un pasaporte para Gran Bretaña. Ella dice: “Si se va a casar conmigo por mi fortuna, estará tristemente decepcionado porque vivo con una pensión, según detalla la información de Mirror.

“He pasado años haciendo felices a otras personas, ahora solo quiero casarme con el hombre que amo antes de morir”, dijo la señora.

«Siempre he sido un poco rebelde y él es perfecto para mí», detalló.

Jones narró que cuando vio a Mohamed en El Cairo quedó sorprendida de lo alto que era.

Horas después de estar en la intimidad, la mujer dijo que: “Fue increíble. Me sentí como virgen otra vez”.

«No fue fácil, pero fue muy amoroso y romántico”, prosiguió.

“Mi exesposo dijo que yo era frígida cuando nos divorciamos hace 40 años, pero ahora sé que no lo soy”.

También, relató que su primer encuentro ocurrió en una zona no tan exclusiva, ya que en los hoteles más concurridos no aprobaron su gran diferencia de edad.

Por su parte, Mohamed dejó su trabajo, luego que su jefe se negó a darle un tiempo libre para ver a Iris en su llegada a El Cairo. Resaltó que no está interesado en la anciana para obtener bienes materiales.

“Esto no se trata de dinero. El dinero no lo es todo. No te puede comprar la felicidad”, continuó.

«El amor no tiene edad y no tiene límites. Iris y yo descubrimos que nos entendíamos bien y sentíamos la ternura. No me importa la opinión de nadie, solo lo que me hace sentir bien”, persistió.

“Iris es maravillosa, comprensiva y compasiva. Compartimos las mismas opiniones sobre muchas cosas. No estoy interesado”,dijo el joven de 35 años.

Cactus24 (26-01-2020)