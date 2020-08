AN solicitará a los municipios aclarar el aumento excesivo de tarifas de aseo urbano

La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional solicitará al alcalde de Chacao Gustavo Duque y autoridades municipales, asistir ante la instancia parlamentaria para que informen sobre el excesivo cobro en las tarifas de aseo urbano, en dólares, que ha obligado a algunos comercios e industrias del sector a cerrar sus puertas definitivamente y la preocupación de los habitantes residenciales por no contar con recursos para cancelar los costos de este servicio.

Así lo informó la presidenta de la instancia parlamentaria la diputada Nora Bracho, al término de la reunión ordinaria de la Comisión, en el que participaron los diputados los diputados Mabely León y Jesús Abreu. Así mismo el presidente de la Cámara de Comercio, Leonardo Palacios y Elizabeth Villanueva representante de comerciantes y vecinos del municipio Chacao, quienes denunciaron la situación del aumento exorbitante de las tarifas de Aseo Urbano en Chacao.

Explicó la diputada Bracho que es necesario que los representantes de los municipios expliquen sobre esta situación que esta perjudicando a los comercios e industrias del sector, y a los residenciales, más aún se les hace cuesta arriba cancelar tarifas de aseo urbano tan elevadas, si ni siquiera están trabajando normalmente por la cuarentena producto de la pandemia del virus COVID-19, desde hace ya 5 meses, de tal manera que esto ha obligado a muchos comercios irse a la quiebra y cerrar definitivamente sus negocios.

Indicó la diputada Bracho que los impuestos municipales no pueden tener un efecto confiscatorio y mucho menos retroactivos, según lo que han manifestado los comerciantes, vecinos, condominios, durante esta reunión.

“Los comerciantes denunciaron que los montos por el servicio de recolección de basura superan en forma desproporcionada los ingresos de los comerciantes, que tienen altas cargas económicas. Además, no están laborando, ni produciendo, por la cuarentena. Por otra parte, tienen que pagar para poder tener el servicio de agua, porque en el municipio este servicio es escaso. Además, tienen que cancelar los impuestos municipales, los nacionales, es decir están asfixiados económicamente”.

Aseguró Bracho que, de acuerdo a los planteamientos de los comerciantes y residentes del Municipio Chacao, se ha presentado una anarquía impositiva, con el objetivo de atender las deficiencias presupuestarias de las Alcaldías, contribuyendo de manera negativa a la mermada Inflación que deteriora la capacidad económica de los comerciantes, que deben cerrar sus santamarías ante esta crisis.

“No toman en cuenta que esta situación deja sin empleo a padres y madres de familias, que son el sustento de sus hogares. Es decir, es un círculo de perjuicio para nuestra sociedad. Las alcaldías estarían violando el Código Orgánico Tributario (COT) por el carácter “confiscatorio” en que se han convertido los nuevos impuestos municipales”, sentenció la diputada zuliana

Es un incremento irracional y abusivo

En su intervención el presidente de la Cámara de Comercios Leonardo Palacios calificó de una voracidad fiscal los impuestos municipales, por lo que considera que los alcaldes y concejales, con humildad y responsabilidad, “deben explicar cómo y por qué el incremento irracional y abusivo de las tarifas de aseo urbano. Es su responsabilidad y no de las empresas concesionarias”.

Explicó que el sector empresarial ha asumido sin miramiento el costo que representa mantener las nóminas, los beneficios sociales, colectivos e individuales de trabajó, la cobertura de las necesidades básicas de los trabajadores y sus familiares dentro de los parámetros que exige la ley y que van mucho más allá de las exigencias normativas como por ejemplo la unidad de los sueldos y salarios, que vienen siendo aumentados de forma compulsiva, todo esto pese a la crisis que aqueja al país.

“A esto se le agrega el tema del aseo urbano domiciliario no puede manejarse en forma populista en el sentido que sea el sector empresarial el que sufra el rigor del incremento. La imprevisión, irresponsabilidad, la insuficiencia de visión, la forma poco transparente y la opacidad en que se pudiera manejar las finanzas públicas no es escusa suficiente para decir antes no lo cobre y ahora debo cobrarlo, sobre parámetros que no corresponde con la realidad y que representan un impulso importante a la inflación”.

Considera que se debe evitar la irracionalidad y voracidad fiscal municipal, favorecer al consumidor para que no sufra incrementos solapados de impuestos. Se debe contar con seguridad jurídica en la gestión del tributo.

“Las autoridades municipales deben evitar el cierre de empresas y pérdida de empleo. Desacelerar la inflación. Favorecer la producción de bienes y prestación de servicios fortaleciendo la industria y creando fuentes de empleo. Evitar la informalidad y la evasión fiscal. Todos por Venezuela y no municipios contra el venezolano”.

Sin atención sin solución

Mientras que la señora Elizabeth Villanueva, representante de los comerciantes manifestó que han agotado las instancias municipales para buscar una solución para evitar el cierre de los comercios e industrias que operan en el Municipio Chacao, pero lamentablemente no han logrado ninguna solución.

“Los comercios que no han podido pagar las tarifas, porque no tienen los recursos, la pandemia la cuarentena no les permite trabajar, no les recogen los desechos sólidos. Se ha reclamado por los diferentes chats institucionales de WhatsApp que tiene la Alcaldía de Chacao, la respuesta ha sido que tenemos que ponernos al día para que se haga la recolección de la basura”.

Sostuvo que el nivel de ingreso de los comerciantes en este momento es cero, por lo que no han podido pagar las tarifas, muchos de ellos han tenido que cerrar dejando sin empleo a muchas personas, sustentos de familia, en medio de la pandemia. “Es por esta razón que hoy hemos acudido a la Asamblea Nacional, para que nos ayuden a lograr una solución a este problema, No nos negamos a pagar el servicio, solo pedimos tarifas razonables”.

