Almeryz Lugo, una paraguanera que lucha cada día para vencer el cáncer de mama

Almeryz Lugo, una paraguanera de 35 años y madre de 4 niños, llevaba una vida tranquila y sin lujos. Hasta que el pasado 22 de mayo de 2020, una inesperada noticia le cambió su vida: le diagnosticaron cáncer de mama.

En este sentido, Cactus24 contará la historia de esta mujer que lucha cada día para vencer el cáncer de mama y ganar la victoria para seguir viviendo por sus hijos y por ella.

A pesar que este 19 de octubre es un día especial para la concienciación sobre el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, cada día una mujer en el mundo es diagnosticada con cáncer de seno y muchas de ellas no bajan la guardia para vencer esta enfermedad .

Almeryz nos relata su experiencia de cómo cada día está librando batalla, aferrada a su fe en Dios y su fortaleza en su familia.

Esta guerrera se mantiene activa en las redes sociales, no solo para solicitar ayuda humanitaria sino también expresar apoyo para aquellas mujeres que padecen la misma condición.

Conozcamos un poco de ella:

-¿Qué edad tenías cuando te diagnostican cáncer de mama y cómo era tu vida entonces?

El 22 de mayo de este año, a mis 35 años me diagnostican un Adenocarcinoma Ductal Infiltrante en mama derecha grado III, tenía una vida normal sin lujos pero tranquila, me gustaba mucho cocinar cosa que tuve que dejar de hacer por recomendaciones de mi oncólogo. A veces es difícil delegar en otras personas tus responsabilidades, sobre todo en casa.

-Entonces, ¿Qué hiciste y cómo te diste cuenta que algo no iba bien?

Estaba embarazada de mi último hijo ―tiene un año y seis meses de edad―, fue en diciembre de 2019 que me di cuenta que algo no estaba bien, bañándome sentí una pelotica como el tamaño de una metra justamente sobre mi pezón derecho, al momento no presté mucha atención pensé en miles de cosas causantes de ello porque era superficial y llegué a pensar que era inflamación; con el pasar de los días me preocupé porque seguía allí, fue entonces que le pregunté a un amigo médico que me recomendó con quién debía ir.

Entonces, fui a un centro hospitalario público donde me atendieron y me indicaron una serie de exámenes que luego de sus resultados me indicaron que debía realizarme una biopsia la cual había salido imprecisa pues aparentemente fue mal tomada la muestra. Luego de ello, noté que comenzó a crecer aceleradamente hasta 5 veces su tamaño inicial, el patólogo que procesó esa muestra me recomendó que fuera directamente con la Dra. Sonia Caballero donde me repetí algunos exámenes y la biopsia esta vez con una aguja especial.

A los 21 días después me entregan los resultados, al leer: respiré profundo, me fui en llanto sola y en silencio porque no me gusta que me vean llorar y solo ese día lo hice, al día siguiente me fui donde la Oncólogo Dra. Filomena Dionisio, me indicó cuáles eran los pasos a seguir y ya a la semana comencé la quimioterapia.

-Eres una mujer activa en las redes sociales (Instagram) y te muestras fortalecida y segura, ¿esa actitud está marcando pauta hoy en tu vida?, ¿Por qué?

No solo uso Instagram, también Facebook y Twitter que son herramientas súper importantes para hacerte llegar a otras personas para que conozcan tu caso, no solo acá en Venezuela si no fuera de ella por estos medios.

Gracias a Dios he contado con el apoyo de muchas personas, algunas me conocen y otras no pero se han hecho presente en cada paso. Quizás mi carácter me hace sentir fortalecida y segura, cosa que muchos notan y te alientan a seguir, a ser fuerte y a tener fe. Tener una buena actitud es importante porque de eso va a depender parte de tu proceso.

-¿Qué le dirías a esas mujeres que nos están leyendo en este momento y están pasando lo que estás viviendo?

Que no descuiden su salud, que busquen cualquier medio para hacerse chequeos y acudir a un especialista. Y a aquellas que sienten algo en su cuerpo y por temor no buscan ayuda que no tengan miedo y no pierdan tiempo porque puede traer consecuencias.

-Almeryz, como pregunta muy personal, quiero saber ¿cómo te encuentras? pero de verdad sin paños calientes.

En este momento me siento bastante bien aunque a veces es inevitable no pensar en personas de las que no tienes el apoyo emocional que esperabas, en lo que pasará después de culminar cada proceso o como reaccionaría tu organismo a un medicamento nuevo. Es duro, aunque algunas personas piensen que por verte fuerte no estás padeciendo cuando por dentro eres un remolino de sentimientos y pensamientos.

-¿Tienes fe en Dios para librar esta batalla?

Por supuesto, la fe también te llena de fuerzas, optimismo y seguridad. Te da vida y refugio cuando no tienes a nadie más a quién recurrir. Dios es el único que conoce nuestro verdadero dolor y angustia.

Cactus24 (19-10-2020)