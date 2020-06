Alicia Machado detesta ser ama de casa

Alicia Machado reveló que una de las experiencias más difíciles que ha vivido durante este aislamiento preventivo es convertirse en ama de casa.

La venezolana confesó que ahora que ha tenido que estar en casa las 24 horas del día descubrió que las labores del hogar no son de su agrado.

Blom

“Comprendí que no me gusta el hogar, detesto ser ama de casa, creo que es un castigo de Dios para mí, no me gusta hacer el quehacer, no me gusta limpiar, no me gusta cocinar… no sé ni freír un huevo ¡que horror!”.

De la misma forma, la actriz y modelo manifestó que hay momentos en que la invade la angustia de no saber lo que sucederá con su futuro económico.

“Hay momentos en los que me he puesto a llorar, más que todo preocupada por el tema del trabajo, por las oportunidades que de repente se van o las inversiones que uno hizo que no sabes como recuperar, pero tengo fe en Dios”.

Para finalizar, Alicia Machado contó que lleva mucho tiempo soltera, y con esto del Covid-19 no cree que su situación sentimental cambie pronto.

Cactus24/09-06-2020