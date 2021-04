Alicia Machado está por cumplir 25 años de haberse coronado como Miss Universo, y recuerda que en aquella época (1996), Luis Miguel la conquistó y se convirtió en su defensor cuando la prensa rosa de Estados Unidos la atacó por haber subido unos cuantos kilos en pleno reinado.

Blom

“Vivimos una relación muy inocente”, confiesa la actriz, dejando en claro que le dedica un capítulo muy especial en el libro que próximamente publicará, «Yo digo que a mí me tocó lo mejor», dice la actriz al referirse al cantante.

Recuerda que estaba en una sesión de fotos oficiales y Luis Miguel fue a conocerla.

“Honestamente, lo conocía porque él era una superestrella, pero en Venezuela yo tenía otros gustos musicalmente hablando. Yo era más rockera: sin embargo, me gustaba su tema No culpes a la noche», dice en una entrevista para Ventaneando.

Recuerda que su primera salida fue a «un restaurante bello, elegantísimo, en Beverly Hills. Él lo mandó cerrar para mí, y son de esas leyendas urbanas que sí son ciertas, pero hay otras que no tanto».

Sobre los ataques de la prensa estadounidense hacia la venezolana, Machado destaca que Luis Miguel «gue un gran apoyo, y eso es lo que cuento en el capítulo que le dedico en mi libro. Él me vio llorar muchas veces, me consoló porque yo lloraba mucho; me decía que no le hiciera caso a los rumores… Es que hasta decían que yo estaba gorda porque me había embarazado de él, y él se ponía furioso. Tiene una delicadeza increíble con las mujeres», destaca.