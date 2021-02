Alexander Pérez es, junto a su hermano Daniel, la cara visible de la Guía 360: un recorrido interactivo que reseña la realidad de espacios como hoteles, spas, restaurantes y todo aquel negocio o emprendimiento que hoy más que nunca necesita posicionarse, visibilizarse y multiplicar sus ganancias en medio de una pandemia mundial.

Alex y Daniel son colombianos, radicados en Cartagena, y nos complace tenernos en Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias por ser muestra de que el emprendimiento no tiene nacionalidad ni fronteras.

– Alexander, ¿por qué nace 360?

__Primero quiero agradecerte el espacio, al periódico que representas y a todo aquel que pueda interesarle nuestra propuesta. 360 nace por la necesidad de ofrecerle a nuestros clientes seguridad no solo por los tiempos difíciles que estamos viviendo, en los que si no puede viajar por cualquier motivo le ofrecemos la posibilidad de que conozca el sitio donde va y donde piensa alojarse lo más exacto posible: No dejamos nada a la imaginación, afirma.

Este joven nos habla desde Cartagena, una ciudad turística de Colombia, donde se originó la inquietud de mostrar lugares de esta nación cafetera más allá de lo que simplemente se puede conseguir actualmente en Google Streeming Wiews que -como dice Alexander- “hasta ahora solo muestra las calles por donde queremos transitar o cuando deseamos conocer cómo es el lugar que buscamos”, sostiene convencido.

“Queremos estar a la altura de las grandes naciones de Europa, por eso desde hace 2 años tuvimos esta iniciativa de mostrar el negocio y el emprendimiento tal cual es. Por ahora estamos en Bogotá, Medellín y San Andrés pero nuestro sueño es alcanzar Latinoamérica y, por supuesto, incluida Venezuela ya que sabemos que hay muchos lugares y espacios bonitos que mostrar”, destaca.

Alexander nos asegura que cuentan con todos los equipos, la tecnología y la formación necesarios para hacer, de una inversión de este tipo, algo realmente mágico.

“Somos fotógrafos certificados por Google Streaming Wiews y contamos con su alianza para que no solo veas la calle donde está el hotel (o cualquier lugar) que quieras visitar. Contamos con el código que tiene el enlace que te lleva a entrar y conocer ese espacio que tanto deseas en 360. Pero no solo eso, también te mostramos cómo es el lugar, dónde estarás ubicado, ya que muchas veces quieres saber qué hay alrededor, qué lugares puedes conocer y otros detalles que te mostramos en una foto también 360 del sitio”, dice emocionado.

Alexander es muy simpático y rápido al contestar.

-¿Cómo pueden llegar a ustedes?

_”Nosotros estamos activos las 24 horas al día en el portal de Google pero también contamos con nuestra propia plataforma: Guía 360: La Mejor Guía Virtual de Comercios del país https:/guia360.com.co/es y también estamos en Facebook y todas las redes sociales como Guía 360”.

– ¿Por qué 360 debería ser una iniciativa a tomar en cuenta para los comerciantes y/o emprendedores?

_1) Porque Google, como ya saben, te da posicionamiento de búsqueda en cualquier lugar del mundo.

2) Contamos con nuestra propia plataforma que genera un tráfico de visitas interesante, no solo en Colombia sino también en Latinoamérica, por lo que el cliente tiene un plus: un canal de ventas extra que no tiene ningún costo.

Y 3) Sin duda contará con un recorrido virtual de la realidad de su negocio. La gente sabrá cómo es su hotel. Por ejemplo, la habitación o el lobby, más allá de las fotos que generalmente provocan muchas quejas al no reflejar exactamente cómo es el lugar.

Este emprendedor colombiano nos asegura que otra ventaja es que mediante las redes sociales y la página los interesados pueden generar agendas.

Así que si quieres conocer más de esta interesante iniciativa, puedes seguirlos a través de sus redes sociales en Instagram como guia360 y adentrarte en este mundo virtual que ya está dando de qué hablar en el mundo.

Actualmente cuentan con más de 700 clientes quienes ven en la realidad virtual no solo el conocimiento de sus espacios, sino la bioseguridad que actualmente se requiere en medio de la pandemia del Covid19.

El video completo de esta conversación en mi canal de YouTube: Yasmin Velasco

Cactus24 (05/02/2021)