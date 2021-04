Por primera vez desde su captura en junio del 2020 en Cabo Verde, Alex Saab habló con un medio colombiano sobre todo el proceso que corre en su contra, su captura y las acusaciones que ha recibido.

En entrevista para El Espectador , Saab afirmó que su detención en el país africano fue ilegal, pues cuando fue capturado en Cabo Verde no existía aun la notificación roja de interpol , sino que fue expedida al día siguiente, por lo que asegura que este Gobierno ha estado actuando en complicidad con EE.UU.

“En otras palabras, he sido secuestrado. No hay otra forma de describir mi situación. Cuando el agente que me detuvo, Natalino Correia me dijo que tenía una notificación roja para mi detención, mintió. El hecho de que no hubiera ninguna notificación roja fue reconocido por sus subordinados, que redactaron el informe de la detención en los registros policiales”, le dijo Saab al medio de comunicación.

Aseguró, además que, cuando lo detuvieron fue llevado a una celda en donde fue torturado por las autoridades de Cabo Verdianas para que firmara la extradición voluntaria.