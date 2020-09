Alejandro Slzilágyi, de origen húngaro, nace y ama a Venezuela como nadie. Su estancia en el país lo hizo no solo quererlo, sino disfrutarlo tanto de naturaleza como de amistades. Entre sus amigos se encuentran gente de talla internacional como Zapata, Emilio Lovera, Laureano Márquez, entre otros… por lo que para “este bicho raro” -como lo llaman sus amigos- la vida es ser felices.

«El mundo está lo suficientemente convulsionado allá afuera como para seguir encadenados con la tragedia», nos confiesa convencido.

Slzilágyi profesa como una religión el “que todos debemos conectarnos con nuestro ser interior, con nuestra verdadera naturaleza para ser felices”.

Este hombre, que ha paseado el mundo de la mano de sus obras hechas con materiales que, para muchos, son desechos afirma: “Si yo fuera gobernante declararía al menos un mes de pandemia cada año. Sé que es una idea loca, pero este espacio nos ha permitido alegrías: tenemos un aire más limpio y eso se agradece, lo agradecen los animalitos, lo agradece todo el mundo”

_Este tiempo nos ha servido para mirarnos por dentro y eso al hacernos más felices permite contar con un mundo cada vez mejor.

Alejandro está rodeado de sus obras, justo detrás de él exhibe “cafés colombianos tallados en óxido» que nos muestra, y muy cerca, otros cafés elaborados en madera.

Este escultor tiene cinco años viviendo en Medellín Colombia y es tan sencillo que casi no dice que a punta de madera, hierro o bronce ha recorrido el mundo.

Cada cultura se conecta con una forma en particular con el material. Por ejemplo, en Shangai la conexión es con el bronce. En Europa la madera que escasea y así.

Slzilágyi ha estado viajando en los últimos 24 meses antes de la pandemia para exponer en: Las Vegas, Nueva York,París, Shanghai, Beijing, Miami, Bruselas, Shenzhen, Pereira, Doral,Coral Gables, Tokio y en la 1ra Biennale Wynnwood-Miami donde ganó con su obra “Le quattro Stagioni“ por “Mejor Leguaje Artístico“.

Desde ya, las organizaciones evalúan si Alejandro y otros concursantes pueden asistir al evento previsto en Dubai en octubre de este año 2020. Le preguntamos para Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias cuál es la emoción más grande o qué dicen quienes ven sus obras, y contesto: «tú pregunta me parece muy interesante porque la gente cuando se para a ver cada una de mis obras no dicen nada. Se quedan contemplando uno o dos minutos y ese silencio a mi, me dice mucho. Es para mi un regalo porque se conectan con la tranquilidad.

Alejandro es muy simpático, habla sin parar de todo lo que ha hecho: un diccionario propio de palabras y un libro que ya va por la cuarta edición “Reflexionamientos”.

La vida no tiene reglas de juego únicas, explica, «las reglas de juego en Venezuela no me sirvieron en Alemania y las de este país no me sirvieron en España (..) así que elaboré mi propio código que no tiene nada que ver con idiomas, países, clima o nacionalidad” dice sonriente.

ALESZI nace en Venezuela, vive y cursa estudios en España y Alemania con especializaciones en EEUU. Actualmente reside en Colombia y trabaja en Medellín, Caracas, Miami y Palma de Mallorca.

El arte es su expresión de vida, desde lo gráfico hasta los escultórico. ”Mi único valor es el valor que tengo de apuntarlo todo” asegura este venezolano-hungáro que desde la cálida Medellín tiene un mensaje para todos los Venezolanos regados en el mundo: “Disfruten lo que hacen, pónganle la mejor energía a lo que hacen, sin pensar en el efecto monetario. Vivan el cariño que le ponen al proceso y sobre todo trabajen. Estoy ansioso de reconstruir a Venezuela, por eso sigamos buscándole el lado bueno a lo malo. Hay que conectar con lo que nos hace felices”.

A Alejandro Szilágyi puedes ubicarlo en sus redes sociales como Instagram @aleszi.art y página web aleszi.com.

Cactus24 (24/09/2020).