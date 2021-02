La pandemia sin duda alguna sorprendió a todos. Sin estrategias y sobre todo con gran expectativa nació esta plataforma Univenemex: una iniciativa que da a conocer los emprendimientos venezolanos en México.

El rostro de esta iniciativa es Alejandra Brito, una venezolana con más de 6 años en este país y que como vendedora tomó su experiencia hasta ese momento ( marzo del año 2020) solo con whatsaap para expandirla a otras redes.

“Al llegar la pandemia el chat se quedó cortó. Me di cuenta de la necesidad de ser más gráfica, fotos y color», explica.

Y también se dio cuenta de tres importantes puntos:

1) Estos dependían del whatsaap.

2) Solo llegaban a sus conocidos y

3) No sabían o no tenían conocimiento de cómo se manejaban las otras redes sociales, destaca.

Brito confiesa a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias que “tenía que ampliar esa gama de servicios para poder llegar a mayor número de clientes. Así surge esta cuenta en Instagram Univenemex la cual es recomendada por los propios emprendedores”, asegura.

«En mi caso yo soy mamá, distribuyo cosméticos por catálogo y no puedo salir de casa porque tengo que cuidar a mi hijo. Yo ofrezco este tipo de empleo y además instruyo. Así tenemos doble beneficio: estamos en casa generando ingresos extras y al tiempo cuidamos de nuestra familia», resalta.

–¿Qué beneficios te ha traído ser emprendedora? __Antes de la pandemia yo era asistente en una inmobiliaria. Trabajaba todo el día y mi hijo, me di cuenta, no tenía el cuidado de su madre y se presentaron problemas graves. De allí que me dediqué a trabajar con una marca y actualmente manejo 10. Este es mi por qué. Nos dice convencida.

Agrega que fue su hijo el motivo de emprender.

Alejandra aclara que emprender no es fácil. “Es un proceso: paso a paso y tener mucha paciencia porque tienes que enfrentar las caídas y sé que como venezolanos tenemos ese chip de que en la adversidad hay que seguir. Es por esta razón que Univenemex une estos sueños, somos un grupo cada vez más grande porque entre todos nos ayudamos”.

–¿Qué te ha dejado esta comunidad de Instagram? __La plataforma se abrió el 15 de junio del año 2020.La receptividad ha sido buena y me ha enseñado de todo.

Esta simpática joven nos detalla los beneficios que le ha traído Univenemex:

__El venezolano no se queda quieto; aquí he conseguido muchas personas venezolanas de más de 40, 50 años de edad que son migrantes. Salieron del país a ver qué hacer y que no saben cómo utilizar las redes.

Brito se emociona y nos dice que lo más hermoso es que estas personas tuvieron la capacidad de decirle “no lo sé hacer” pero lo voy a intentar “.

Ella asegura que eso le ha traído mucha gratificación porque puede aplicar sus conocimientos para enseñarles.

“Es poner manos a la obra – continua- y eso me gusta porque hay gente que sí sabe manejar las redes sociales, pero muchas otras no por eso me satisface ver sus cuentas, ya elaborar sus post bien bonitos “.

Esta joven venezolana dice que no se trata de ayudar a una persona sino a toda una comunidad. __Es un beneficio para todos porque no se trata de vender un producto.Por ejemplo vendes pan de jamón , tequeños y ganas dinero pero México se enriquece porque nos van conociendo.

Univenemex es una plataforma para que los emprendedores venezolanos se conozcan y den a conocer sus servicios y productos.

A Alejandra Brito puedes conseguirla en su cuenta en IG y Facebook @univenemex, correo electrónico univenemex@gmail.com.

El video completo de esta entrevista en mi canal Youtube Yasmín Velasco.