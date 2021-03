Este jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020-2021, pidió excusas por sus polémicas declaraciones que muchos tacharon de xenófobas en las que relacionó casos de inseguridad con la presencia de migrantes venezolanos.

“Quiero pedir excusas. Dos veces me he referido a los migrantes y dos veces he causado polémica y no es lo que he querido. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío. Todos, no importa de dónde vengamos, estamos enfrentando un desafío”, dijo.

En plena audiencia, una mujer envió su consulta al Distrito a través de un video en el que pidió ayuda para acceder a servicios de salud con mayor celeridad pues, dice, el sistema “tiene prioridad con los venezolanos. Uno va a sacar una cita y siempre es primero para los venezolanos que para los colombianos”, la mandataria lamentó la situación, pero aclaró que para estos casos la ciudadanía puede pedir ayuda a través del portal bogotacuidadora.gov.co o acudir a la tropa social que ha visitado varios barrios de la ciudad.

“Cuando yo señalo algunos problemas de inseguridad, no lo hago para causar una polémica ni para estigmatizar a nadie, sino para reconocer una realidad. Para que esa realidad no la ocultemos, la enfrentemos”, enfatizó.

López, añadió que autoridades distritales tienen el reto de “enfrentar la inseguridad sin causar más zozobra” y aclaró que “no es cierto que se le dé más prioridad a un venezolano que a un colombiano (en el sistema de salud), a quien necesite una cita médica, se le da un tratamiento igual”.

También comentó que “cuando en Colombia estábamos en un conflicto armado, había desplazados, también llegaron a Bogotá muchas personas en una situación muy crítica y nos pasó lo mismo”.

Cactus24 18-03-2021