El alcalde de Lecherías, Manuel Ferreira González exigió este martes la segregación de las vacunas contra el Covid-19 en Lecherías por parte del Gobierno Nacional, a través de un documento entregado en la Vicepresidencia de la República.

“Hicimos entrega de un documento donde exigimos que pare la segregación de las vacunas”, destacó a través de la red social Twitter.

Ferreira explicó que más del 90% de la población en Lecherías no está inscrito en el sistema patria, y esto no puede ser un impedimento para ser vacunados, ya que consideran que el sistema Patria debe ser utilizado solo para manejo político y no institucional.

“Nos parece inaudito el anuncio que se hizo por parte del Gobierno Central, que todas las personas que quieran vacunarse tienen que estar inscritos en el sistema Patria” sentenció.

Finalizó exigiendo la despolitización de las vacunas, por ser un derecho humano y fundamental.

“El único requisito que necesita un venezolano para ser vacunado es tener una cedula de identidad, no un carnet”, dijo.

